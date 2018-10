Il Segreto Anticipazioni 16 ottobre 2018 | la puntata in prima serata su Rete 4

Il Segreto Anticipazioni 17 ottobre 2018 : Amici e parenti nascondono Nicolas in una vecchia miniera mentre Dolores affronta Patrocinio durante il suo viaggio di nozze.

Il Segreto Anticipazioni 16 ottobre 2018 : Mentre Julieta decide che è tempo di concedersi a Prudencio, Dolores vuole liberarsi dell'invadente Patrocinio.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Julieta e Saul si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Fe viene ritrovata in fin di vita Anticipazioni Il Segreto: Julieta, aggredita da Prudencio che tenta di violentarla, scappa e quando viene raggiunta da Saul, si Abbandonano alla Passione! Nazaria piomba nel nulla e Fe tenta il suicidio! Perez de Ayala si vendica di tutti i suoi compaesani! Crudeli vendette, sparizioni ...

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO MESIA affronta JULIETA : Aspro confronto in arrivo per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto! La nostra protagonista conoscerà infatti nel peggiore dei modi il cattivissimo FERNANDO MESIA (Carlos Serrano), quest’ultimo ritornato a Puente Viejo per fare le veci della “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Capiamo insieme come si arriverà a questo spiacevole incontro… Dando uno sguardo alle ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Hipolito cerca di assecondare l’ennesima voglia strana di Gracia; non lo fa solo per lei, ma per proteggere suo figlio. Nazaria seduce Prudencio, ma alla fine lui si tira indietro e la caccia via dalla sua stanza; il ragazzo continua ad essere di cattivo umore e, preso da un momento di rabbia causato dall’ennesima mancanza di rispetto di Julieta, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata del 16 e 17 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di martedì 16 e mercoledì 17 ottobre 2018: Dolores appare calma e accondiscendente con Patrocinio, sperando di liberarsi di lei quanto prima. Julieta si rende conto di dover concedersi a Prudencio. Parenti e amici, incappucciati, giungono appena in tempo per salvare la vita a Nicolas e lo fanno rifugiare in una vecchia miniera semisconosciuta. Irene decide di convivere con Severo, ma ci tiene a ribadire che è solo per il ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : il ritorno di Gonzalo e Maria a Puente Viejo : Gonzalo e Maria tornano a Puente Viejo ma sono molto cambiati, il loro rapporto è cambiato. Cosa sarà accaduto ai due amati protagonisti della soap?

Il Segreto Anticipazioni - puntate da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018 : Altre insidie saranno in arrivo per gli abitanti di Puente Viejo. Sabato 20 ottobre 2018 assisteremo ai tentativi seduttivi di Nazaria su Prudencio. Quest’ultimo però la respingerà, il suo pensiero fisso è sempre e solo Julieta. Nella cittadina iberica giungerà il Generale de Ayala. Egli interrogherà tutti coloro che abitano in paese per arrivare alla verità sulla morte del figlio. Naturalmente Alfonso e tutti i suoi compaesani si ...

Il Segreto Anticipazioni : IRENE e SEVERO si baciano e… : Nelle prossime settimane a Il Segreto SEVERO Santacruz (Chico Garcia) capirà di essersi innamorato della giornalista IRENE Campuzano (Rebeca Sala) ma, convinto che sia troppo presto per “dimenticare” la defunta moglie Candela Mendizabal (Aida De La Cruz), respingerà i suoi sentimenti. Questo darà inizio ad una complicata trama… Le anticipazioni segnalano che SEVERO tenterà in ogni modo di allontanare IRENE: nonostante ...

Anticipazioni - Il Segreto : Saul si accusa della morte di Ignacio per salvare Julieta : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Julieta e Saul, interpretati da Claudia Galan e Ruben Bernal. La coppia, infatti, dovra' vedersela con la vendetta di Prudencio che fara' di tutto per far arrestare la moglie. Il Segreto: Prudencio tradisce Julieta e Saul Saul Ortega tornera' ad ...

Il Segreto Anticipazioni : Julieta non riesce ad abbandonarsi ai desideri di Prudencio : Claudia Galan Se pure ridimensionato rispetto al passato, Il Segreto continua ad essere un appuntamento di successo delle reti Mediaset, che da sempre non hanno risparmiato alla telenovela spagnola numerosi cambi di programmazione pur di contrastare la concorrenza o tamponare le esigenze di palinsesto. Un successo che si aggiunge a quello ottenuto in patria, dove El secreto de Puente Viejo – questo il titolo originale – va in onda ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 15 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di sabato 13 ottobre 2018: Dolores riceve molti regali per il suo matrimonio con Tiburcio, ma Donna Patrocinio non esita ad esprimere le sue opinioni a riguardo. Severo è disperato per il figlio Carmelito e si rende conto che il bambino potrebbe guarire solo riportandolo da Irene. E proprio quest’ultima si presenta inaspettatamente alla sua porta. Nicolas è in pericolo: il Generale Simon Perez De Ayala intende ...