Il risiko Rai si inceppa sulla poltrona del Tg1

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma - Si avvicina la resa dei conti tra Lega e Cinquestelle sulle nomine Rai che dovrebbero essere chiuse entro fine settimana. Ovviamente anche questa volta ciascuna delle parti in commedia premette la solita tiritera: "partiti fuori dalla Rai" per poi fare l'elenco dei suoi desiderata. E la sortita pubblica di Matteo Salvini che al Messaggero ha dichiarato di voler "puntare sugli interni" per i tg senza "punire necessariamente i renziani" ha non poco irritato il suo omologo, il vicepremier Luigi di Maio e quindi fatto saltare il banco dell'accordo, quasi, raggiunto per insediare al Tg1 Gennaro Sangiuliano. Nome difficile da digerire per M5s soprattutto dopo aver ammirato la sfilata dei selfie al fianco di Salvini, orgogliosamente postati sul suo profilo Facebook dal giornalista. "La Rai deve restare libera dalle pressioni politiche. Questo è l'unico modo per rilanciarla realmente. ...