Il referendum di Verbano-Cusio-Ossola | via dal Piemonte per la Lombardia?

Il 21 ottobre gli abitanti del Verbano-Cusio-Ossola voteranno a un referendum sul passaggio della provincia dal Piemonte alla Lombardia : Il 21 ottobre gli abitanti della provincia di Verbano-Cusio-Ossola voteranno a un referendum sul passaggio della provincia dal Piemonte alla Lombardia. Lo ha deciso mercoledì il Consiglio dei ministri, accogliendo la sentenza della Cassazione che a luglio aveva dichiarato la The post Il 21 ottobre gli abitanti del Verbano-Cusio-Ossola voteranno a un referendum sul passaggio della provincia dal Piemonte alla Lombardia appeared first on Il Post.