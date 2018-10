Il reboot di Sabrina su Netflix fatica a ingranare | ma inquieta con ragni e scene

Le terrificanti avventure di Sabrina - il trailer del reboot con Kiernan Shipka : Cercare di trovare l’equilibrio tra una vita normale, da ragazza in una cittadina americana e la sua eredità di strega è al centro della serie reboot di Sabrina o meglio di Chilling Adventures of Sabrina (Le terrificanti avventure di Sabrina ). A svelare i toni tra commedia e horror, l’ambientazione più dark e il desiderio di intercettare anche le pulsioni e i turbamenti dei più giovani il trailer postato da Netflix che si accinge a ...

Rivelati i personaggi di Sabrina su Netflix - nuove immagini e descrizioni ufficiali dei protagonisti del reboot : Dopo trama, promo e poster, ecco finalmente Rivelati i personaggi di Sabrina su Netflix , con le prime immagini rilasciate dal gigante dello streaming. Come noto, la serie racconta le avventure della famosa strega Sabrina (nella serie originale interpretata da Melissa Joan Hart) in chiave dark e più fedele al fumetto da cui sono tratte. La sinossi recita: Nella stessa atmosfera di Rosemary’s Baby e L’esorcista, questo adattamento racconta ...

Chilling adventures of Sabrina - il reboot dark della serie anni 90 - comincia il 26 ottobre su Netflix : È dunque il 26 ottobre la data in cui il mondo potrà finalmente vedere su Netflix il reboot dai toni più dark della serie iconica Sabrina, vita da strega, intitolato Chilling adventures of Sabrina proprio come i fumetti originali da cui anche il primo serial con Melissa Joan Hart è stato tratto, a metà anni 90. A renderlo noto al mondo è il primo poster ufficiale della nuova serie che proprio Netflix ha condiviso attraverso i suoi canali social ...