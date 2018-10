Il pugno chiuso di Tommie Smith e John Carlos a Città del Messico | 50 anni fa

Quattromila in corteo per Domenico Lucano. E lui saluta con il pugno chiuso : Sono arrivati in almeno Quattromila per manifestare la loro solidarietà al sindaco dell'accoglienza, dando vita ad un corteo multietnico e colorato. Al grido «siamo tutti...

Lucano - in migliaia al corteo per il sindaco (sospeso) di Riace : “Mimmo libero”. E lui saluta col pugno chiuso dal balcone : Affacciato alla finestra di casa col pugno sinistro chiuso: così Domenico Lucano ha salutato le circa quattromila persone giunte a Riace per testimoniare la loro solidarietà al sindaco – ora sospeso – agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti, dopo aver percorso le strade del paese, sono giunti sotto casa sua urlandogli “Tieni duro, continua a lottare sempre. In questa battaglia ...

