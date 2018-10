Il prorettore dell’Università di Bologna | «Non abolirei il numero chiuso | ma servono più

vanityfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ma ilnelle Facoltà di Medicina sarà abolito? Per ora è caos: Palazzo Chigi lo aveva annunciato, salvo poi invertire la rotta qualche ora più tardi. Il comunicato del Consiglio dei Ministri sulla manovra, diffuso ieri notte, lo dichiarava in modo netto, precisando che l’obiettivo dell’abolizione era quello di permettere «a tutti di poter accedere agli studi». Poche ore dopo, in mattinata, la smentita del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti (che ha sempre ammesso di essere contrario): «Sarò sincero con voi. Non mi risulta. Stiamo lavorando per allargare ildegli ammessi: sarà un percorso graduale». Alla fine della mattinata, un nuovo comunicato, questa volta del ministro alla Salute Giulia Grillo e del collega Bussetti, in cui si dichiara: «Abbiamo chiesto in sede di consiglio dei ministri di aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per ...