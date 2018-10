Il nuovo Kindle Paperwhite | impermeabile | antigraffio e leggerissimo

wired

(Di martedì 16 ottobre 2018) Va in acqua, è più luminoso e non teme i graffi: i lettori digitali apprezzeranno il, che Amazon lancerà il prossimo 7 novembre (in preordine da oggi). Questione di tecnologia, resistenza ma anche di… contenuti, visto che la quantità di titoli a disposizione in formato digitale in Italia è (per fortuna) sempre più ampia. Dettagli, ma significativi. La tecnologia degli ereader si sviluppa più lentamente di quella di smartphone e tablet. Ma il gap generazionale è percepibile a occhio nudo: il vecchiopesava 217 grammi, quello, solo 182 grammi. Lo schermo misura sempre 6 pollici ad alta definizione, formato su cui Amazon sembra voler puntare (diversamente da Kobo), ma grazie a un led in più è del 10% più luminoso e vicino all’effetto “carta”, che rende gli eReader quanto di più simile alla pagina stampata: riposanti per la vista ...