Il no euro Borghi è pronto a scendere a compromessi con l' Ue

"Meglio pagare l'infrazione Ue che perdere 4 punti di Pil". Gli euroscettici leghisti Bagnai e Borghi confermano la manovra : Avanti così, quale che sia l'opposizione che porrà l'Europa. Alberto Bagnai e Claudio Borghi non ha dubbi. Il primo sottolinea che il deficit posto al 2,4% per il 2019 è "un atto di disobbedienza" rispetto a regole ottuse e non c'è alcuna ragione per cambiare la manovra. Se Bruxelles deciderà per la procedura di infrazione, si pagherà la sanzione, ma la direzione non cambierà. Il secondo avverte ...

La Cassazione conferma la sanzione a Borghi : dovrà pagare 15.500 euro : La Cassazione ha confermato la sanzione di 15.500 euro inflitta nel 2014 a Claudio Borghi dalla Banca d'Italia . Il deputato leghista, attuale presidente della commissione Bilancio alla Camera e ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ I paletti di Borghi sugli assegni a 780 euro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. I paletti di Borghi Aquilini sugli assegni a 780 euro al mese. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 ottobre(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:34:00 GMT)

I piccoli borghi lombardi valgono 1 - 5 miliardi di euro : valgono più di 1,5 miliardi di euro le 34 tipicità agroalimentari DOP e IGP riconosciute dall'europa e custodite negli oltre mille piccoli comuni lombardi. È quanto afferma la Coldiretti regionale in ...

Manovra - Borghi (Lega) : “In unione monetaria normale lo spread non esiste. Uscita dall’euro? Non è nel contratto” : “Lo spread a 300? Certo che uno deve essere preoccupato, il problema è che qualcuno ci sta guadagnando molto e lo si fa in un sistema sbagliato perché in un’unione monetaria normale lo spread non dovrebbe esistere”. Claudio Borghi, mentre a Palazzo Chigi è in corso il vertice di governo sul Def, commenta la chiusura odierna del differenziale dei titoli di Stato italiani. “È indubbio che ogni scelta politica è in se una ...

Borghi (Lega) : “Italia starebbe meglio con una propria moneta”. Conte : “euro irrinunciabile” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito che l'Euro non è in discussione. Ha così replicato alle parole del presidente della Commissione Bilancio, il leghista Claudio Borghi, che questa mattina ha dichiarato: "Sono straconvinto che l’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei suoi problemi".Continua a leggere

Borghi : 'non siamo il Venezuela - restiamo nell'euro' : ... forse anche in risposta all'accoglienza molto fredda del ministro dell'Economia Giovanni Tria da parte dei suoi colleghi d' Eurozona all'Eurogruppo che si è svolto in Lussemburgo, i mercati ...

L’Austria : «L’Italia rispetti le regole» Fuori dall’euro? Conte smentisce Borghi : Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «L’euro è la nostra moneta». Di Maio: «Sulla manovra non arretriamo». Il Ft: «Tasso Btp ai massimi da marzo 2014»

Borghi : «Meglio l'Italia fuori dall'euro». Ma Conte lo smentisce : «Il fatto di avere il controllo sui propri mezzi di politica monetaria - aveva detto in mattinata - è condizione necessaria ma non sufficiente per realizzare l'ambizioso ed enorme programma di ...

