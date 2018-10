Il mostro di Ecatepec | la confessione choc sulle donne uccise “Meglio in pasto ai miei

caffeinamagazine

(Di martedì 16 ottobre 2018) Hanno ucciso una ventina di. È quanto emerge dalle prime indagini dell’ufficio del pubblico ministero di, sobborgo a nordest di Città del Messico, in merito alla coppia di messicani arrestati mentre trasportavano resti umani in un passeggino, scatenando la protesta di centinaia di persone, scese in strada con candele e fiori bianchi per chiedere la fine dei femminicidi in tutto il Paese. Secondo una dichiarazione della procura messicana, dopo l’arresto dell’uomo e della donna, avvenuto giovedì a, gli investigatori hanno perquisito due edifici e hanno scoperto dei resti umani contenuti in otto secchi con una capacità di 20 litri ciascuno e ricoperti di cemento e altri congelati in un frigorifero, avvolti in sacchetti di plastica. Un giudice ha ordinato l’incarcerazione dei due per tutta la durata dell’inchiesta, che punta ora a stabilire ...