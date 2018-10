Il mondo piange la morte di Paul Allen | il cofondatore di Microsoft 

Rocky - tragico schianto : il mondo della boxe piange Graciano Rocchigiani : Una vita spericolata che, purtroppo, ha avuto un tragico epilogo. Graciano 'Rocky' Rocchigiani, ex campione del mondo dei mediomassimi, è morto in Sicilia a to di un incidente stradale nella notte tra l'1 ed il 2 ottobre. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto, l'ex pugile stava percorrendo a piedi la strada statale 121 nei pressi di Belpasso, in provincia di Catania. Si trovava sul ciglio della strada quando è ...