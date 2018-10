Il mistero della casa del tempo | una clip dal fantasy con Jack Black e Cate Blanchett

Strage di Lockerbie - a 30 anni di distanza svelato il mistero della bimba precipitata dal cielo : Solo ora, a 30 anni di distanza dal disastro aereo che gli ha segnato la vita, Colin Dorrance ha risolto il mistero che lo ha perseguitato per tutto questo tempo: chi era quella bambina morta,...

Al centro la Madre per eccellenza: Maria. E, attorno a lei, "i misteri più pazzi della storia cristiana". Il nuovo programma (su Tv2000) e libro-dialogo di papa Francesco con MARCO POZZA

Cambia città per lavoro e scompare : il mistero di Valentino Loi e l'appello della sorella : "Nessuna segnalazione utile dopo la sua scomparsa. Valentino, fatti sentire", ci racconta la sorella Roberta in preda alla...

Il mistero della casa del tempo di Eli Roth con Cate Blanchett alla Festa del Cinema di Roma : Dopo il successo al box office americano, arriva in Italia IL mistero della casa DEL tempo, di Eli Roth, tratto dal classico della letteratura per l’infanzia di John Bellairs, e interpretato da Jack Black, il premio Oscar® Cate Blanchett, Owen Vaccaro e Kyle MacLachlan. Il film sarà presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale il 31 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Il Premio Oscar® Cate ...

Bambini nati senza mani o senza braccia : mistero in due regioni della Francia : L'agenzia per la Sanità pubblica francese ha reso noti oggi i risultati di tre rapporti su casi di nascite di Bambini senza mani o senza braccia in due regioni. Gli studi su questa vicenda, che da ...

L'escort e i festini : perquisita la casa della 'Iena'. David Rossi - mistero infinito : Siena, 2 ottobre 2018 - L'ichiesta sulla morte di David Rossi , il manager della comunicazione di Banca Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio nella tarda serata del 6 marzo 2013, va avanti ...

Cate Blanchett/ L'attrice torna al cinema con Eli Roth nel film “Il mistero della casa del tempo” : Cate Blanchett sarà presto alla Festa del cinema di Roma con il film Il mistero della casa del tempo, diretto da Eli Roth. L'attrice si racconta in una lunga intervista.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Arte - 'L'Origine du Monde' di Coubet non è più un mistero : svelato il nome della modella : svelato uno dei più grandi misteri della storia dell'Arte. Ora infatti sappiamo, con ragionevole certezza, chi era la modella del quadro L'Origine du Monde di Gustave Courbet, che come noto rappresenta la pArte intima femminile. Si tratterebbe infatti della ballerina Constance Queniaux. A rivelarlo al mondo, e non solo a quello appassionato d'Arte, è stato lo scrittore Claude Schopp, vincitore del premio Goncourt per la biografia nel 2017. Lo ...

Risolto il mistero de 'L'Origine del mondo' : scoperta l'identità della modella ritratta : La scoperta grazie all'analisi di alcune lettere di Dumas: la donna si chiamava Constance Queniaux, aveva 34 anni ed era una delle ballerine più note

Risolto il mistero de "L'Origine del mondo" : scoperta l'identità della modella ritratta : È una delle opere più provocatorie di sempre: l'"Origine del mondo", dipinta nel 1866 dal pittore francese Gustave Coubert, per anni ha indotto esperti ed appassionati d'arte ad interrogarsi sull'identità della donna di cui veniva rappresentato soltanto l'organo genitale. Finalmente uno studio condotto sulle lettere scambiate all'epoca tra due scrittori, George Sand e il figlio di Alexandre Dumas, ha portato a stabilire ...

Il mistero della prof trovata morta : l’autopsia svela le cause - ma è ancora un giallo : "Un colpo da investimento" sarebbe questa la causa della morte di Silvia Crosetto, 44 anni, l'insegnante di Moncalieri (Torino), trovata senza vita il 14 luglio scorso, sul ciglio della statale 28 del col di Nava, a Cesio, all'altezza del Passo del Ginestro, nell'entroterra di Imperia.Continua a leggere

Il mistero della casa del tempo : Cate Blanchett e Jack Black nel trailer italiano del nuovo film di Eli Roth : Qui il nostro scoprirà un mondo pieno di magie e misteri: lo zio, in verità, è infatti un mago alle prese con una missione segreta assieme alla sua migliore amica, Mrs. Zimmerman , Blanchett, ! Il ...