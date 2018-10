Il maltempo in Sardegna ha causato almeno 100 milioni di danni

Meteo : ancora forti piogge in Sardegna - domani tante nubi e maltempo in Italia : Vasta perturbazione nel Mediterraneo occidentale, coinvolta anche l'Italia. nubifragi in Sardegna. Meteo / Una vasta perturbazione si è sviluppata sul Mediterraneo sui resti dell'ex uragano Leslie...

maltempo Sardegna : riapre domani la strada statale 195 : riapre domani pomeriggio la statale 195 Sulcitana da Cagliari a Capoterra, chiusa per crolli in più punti a seguito dei nubifragi che hanno colpito il sud Sardegna tra mercoledì e giovedì scorsi. Lo annuncia l’Anas. Lavori a tempo di record per i tecnici dell’Anas e impegno mantenuto da parte dei vertici dell’ente. La statale riapre al traffico domani dopo che sono stati ripristinati i punti in cui l’asfalto aveva ceduto ...

maltempo Sardegna - al via la conta dei danni : 5 milioni per le aziende : Ammontano a oltre 5 milioni di euro i danni causati dall’alluvione di mercoledì alle aziende agricole della Sardegna. E’ una prima stima che scaturisce dai dati raccolti da Coldiretti Cagliari. “E’ un dato ancora parziale, in aggiornamento – spiega il presidente provinciale Giorgio Demurtas -. Purtroppo i danni sono ingenti e non e’ possibile stabilirne l’entita’ in pochi giorni. Basti solo dire ...

maltempo Sardegna - Uta conta i danni : distrutta la viabilità secondaria : Decine di metri di argine che non ci sono più. E un ponte semidistrutto. Sono i simboli dei danni del Maltempo dei giorni scorsi a Uta. Questa mattina il sindaco della città metropolitana di Cagliari Massimo Zedda, accompagnato dal primo cittadino di Uta Giacomo Porcu, ha visitato le aree più compromesse del territorio del comune a 22 chilometri dal capoluogo sardo. Il sopralluogo originariamente era stato fissato per fare il punto su alcuni ...

Allerta Meteo Sardegna : nuova ondata di maltempo in arrivo : nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sardegna: la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse valido a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte di domani, martedì 16 ottobre. Sono attesi nuovi temporali, inizialmente di intensità moderata e poi crescente, man mano che la perturbazione si sposterà verso le coste orientali dell’isola. Domani le piogge potranno essere localmente intense nel ...

maltempo Sardegna - vertice Regione Anas : soddisfazione per l’azione rapida di ripristino in corso sulla SS195 : Un’incontro si è tenuto stamani a Villa Devoto, a Cagliari, tra il presidente della Regione sarda, Francesco Pigliaru, e l’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani: è stata espressa soddisfazione per l’azione rapida di ripristino in corso sulla SS195 tra Capoterra e Cagliari e vi è stato un confronto sulle partite aperte con l’Anas. Pigliaru è stato informato della imminente conclusione dei lavori ...

maltempo Sardegna : a Bari Sardo “si è rischiata la tragedia” : Secondo il sindaco di Bari Sardo (Ogliastra), Ivan Mameli, “nei giorni scorsi con l’ultima ondata di Maltempo si è sfiorata la tragedia“: il primo cittadino ha inviato una lettera al presidente della Regione Francesco Pigliaru, chiedendo un intervento urgente sui canali ostruiti. “Sul territorio di Bari Sardo“, scrive Mameli “insistono alcuni canali di bonifica e relative strade affiancanti, opere risalenti ...

maltempo - alluvione in Sardegna : folla commossa all’ultimo saluto della vittima : Si sono tenuti questa mattina ad Assemini, a 20 km da Cagliari, i funerali di Tamara Maccario, la donna di 44 anni morta a causa del Maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il sud della Sardegna. La donna era fuggita dalla sua abitazione in auto, con la famiglia, per tentare di mettersi in salvo, ma è stata travolta dalle acque del canale consortile Sa Murta, tra Assemini e Elmas. Tratti in salvo il marito Antonio Contini e le tre figlie, ma ...

maltempo Sardegna : martedì la riapertura della SS195 bloccata dal crollo del ponte : Al termine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere, l’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, ha reso noto che la SS195 Sulcitana verrà riaperta martedì prossimo: era bloccata da mercoledì scorso a causa del crollo di un ponte provocato dal Maltempo abbattutosi sulla Sardegna meridionale. L’intervento in atto ha un costo di circa 200.000 euro. Da giovedì sul posto sono al lavoro ruspe e squadre ...

maltempo in Sardegna - proseguono le ricerche del pastore disperso - : L'uomo è scomparso da oltre 48 ore, nella zona di Castiadas. "La macchina dei soccorsi ha funzionato, ma ora serve una maggiore manutenzione", ha detto il capo della Protezione civile Borrelli. ...

maltempo Sardegna - Borrelli : “La macchina dei soccorsi ha funzionato molto bene” : Il Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ha raggiunto oggi Cagliari: in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito il sud Sardegna ha dichiarato che “la macchina dei soccorsi ha funzionato molto bene, la strada statale 195 e’ stata chiusa per tempo e questo ci ha permesso di limitare di molto il numero delle vittime possibili. Purtroppo non avremmo voluto registrare la vittima e il ...

maltempo Sardegna : danni a una scuola di Quartu - chiusa per 10 giorni : In seguito ai vari sopralluoghi mirati alla verifica della tipologia e dell’entità degli eventuali danni provocati dal recente evento meteorologico in Sardegna, in virtù delle disposizioni del Sindaco di Quartu Sant’Elena che aveva prorogato anche per venerdì la chiusura delle scuole di competenza comunale, sono emersi alcuni problemi nel plesso della scuola secondaria di primo grado di via Turati. L’Amministrazione ha pertanto ritenuto ...

maltempo Sardegna - Coldiretti : “desolazione e disperazione” - gravi danni nelle campagne : Nel sud Sardegna si iniziano a quantificare i danni nelle campagne, a seguito dell’alluvione di due giorni fa, con 500 millimetri d’acqua caduti in 24 ore che hanno stravolto il paesaggio, “mandato in rovina centinaia di aziende“, distrutto strade e ponti, eliminato recinzioni. Coldiretti Sardegna parla di “milioni di euro di danni immediati“. Nel Sarrabus tante le aziende ancora isolate: numerosi i pastori, e ...