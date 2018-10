“Il M5s è incompatibile con noi” Parla il leader dei Verdi in Europa

Legge di Bilancio - Di Maio : “Il M5s non voterà il Def se non ci sarà il reddito di cittadinanza” : Il reddito di cittadinanza deve essere uno dei punti chiave della prossima Legge di Bilancio, insieme alle pensioni e alle misure per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, altrimenti il M5S non voterà il Def in Consiglio dei ministri e farà mancare i propri voti anche in Parlamento. L’altolà, secondo quanto apprendono le agenzie da fonti parlamentari, arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, che martedì sera ha riunito ...

Sondaggi Ixè - Lega stacca i 5 stelle di 3 punti e mezzo : “Il Carroccio risucchia oltre il 10 per cento del voto M5s” : La Lega ha superato di 3 punti e mezzo l’alleato di governo del Movimento 5 stelle: il Carroccio, secondo la rilevazione Ixè, ha infatti toccato la soglia del 31,2 per cento, mentre i 5 stelle sono fermi al 27,6. Sul fronte dell’opposizione, il Pd è al 18,2 per cento (stabile rispetto alle politiche di marzo, meno un punto percentuale circa rispetto a giugno) e Forza Italia cede “quasi un terzo del proprio elettorato” ...

Canili Roma Capitale. Massaro : “Il M5s intraprenda azioni politiche più efficaci” : Canili Roma Capitale. Massaro: “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci a favore degli animali” “Questa mattina, in occasione della seduta della Commissione Trasparenza di Roma Capitale convocata per esaminare l’attuale situazione dei Canili comunali, ho evidenziato la necessità – dichiara Pietrangelo Massaro, Dirigente di Forza Italia Roma – che gli uffici competenti del Dipartimento Ambiente provvedano ad ...

Intervista a Sabino Cassese : “Il Governo M5S-Lega non sta affrontando i veri problemi del Paese - i ministri non hanno esperienza e si vede” : Un Governo a termine che non sta pensando ai problemi reali dell'Italia. Questo è in sinstesi il giudizio di Sabino Cassese - giudice emerito della Corte Costituzionale - sul Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Nell'ambito dell'Intervista rilasciata a Fanpage.it durante il Meeting di Rimini,il professor Cassese spiega inoltre il suo punto di vista sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.Continua a leggere

Autostrade - Di Battista : “Il Pd non vuole la nazionalizzazione solo perché l’ha proposta M5s” : “Cosa c’è di sbagliato nel togliere le concessioni a chi si è arricchito in modo vergognoso a discapito delle tasche e spesso anche della vita di quei cittadini che con le loro tasse hanno permesso la costruzione della rete stradale?”. Si rivolge ai dem Alessandro Di Battista, che sostiene la nazionalizzazione delle Autostrade proposta dal Movimento 5 Stelle. “Avresti voluto – scrive ancora rivolgendosi al Partito ...

Lega - Forza Italia : “Salvini lasci il M5s e torni con noi”. Ma Giorgetti : “Il centrodestra? Categoria dello spirito” : Uno chiede a Matteo Salvini di interrompere subito l’alleanza di governo con il Movimento 5 stelle e tornare all’ovile del centrodestra. L’altro, però, risponde bollando il centrodestra come “una Categoria dello spirito”. S’infiamma il rapporto tra la Lega e Forza Italia con il partito berlusconiano che appare spaccato dalla decisione del Carroccio di correre da solo in Abruzzo. Da una parte ci sono i falchi ...