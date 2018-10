Il Grande Fratello 2018 tenta il colpaccio a suon di liti e con l’affondo di Ilary Blasi

optimaitalia

: Io ve la butto lì: tutto il cast del Grande Fratello VIP 2 all’Isola dei Famosi PER RICORDARGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO. #GFVIP #Isola - trash_italiano : Io ve la butto lì: tutto il cast del Grande Fratello VIP 2 all’Isola dei Famosi PER RICORDARGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO. #GFVIP #Isola - giannigipi : Cambio canale. Guardo. Penso:”questa puntata di The walking dead non l’ho mai vista”. Era il Grande Fratello Vip. - SimonaMalpezzi : Ogni giorno ha il suo paletto: oggi scopriamo che il reddito di #DiMaio non andrà a chi vive con i genitori. Ma si… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Una serata movimentata quella di ieri sera alVipche si è conclusa all'1 e 30 circa e che non ha permesso anemmeno di accogliere in studio l'eliminato della serata, Enrico Silvestrin.Dopo le accuse che sono piovute addosso al VJ sembrava ormai scontata la sua eliminazione ieri sera e a niente è servito nemmeno mostrarlo in lacrime tra le braccia della compagna Federica in visita nella casa. Si salvano Ivan Cattaneo,assente della puntata, ed Eleonora Giorgi che si è dovuta districare tra una cena romantica con Stefano Sala (interrotta dall'arrivo di Massimo Ciavarro) e le accuse di Alfonso Signorini.L'attrice non ha usato tenere parole per Benedetta Mazza e il suo lato b e così l'attrice si scusa se ha offeso qualcuno.La lite delle, però, è quella tra la Marchesa e Patrizia de Blanck. Quest'ultima è entrata in casa per ...