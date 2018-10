Il governo cancella a sorpresa il numero chiuso alla facoltà di Medicina Bussetti | non

Facoltà di Medicina - mossa a sorpresa del governo : cancellato il numero chiuso all'Università : 'Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina , permettendo così a tutti di poter accedere agli studi'. È quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri tra le norme del ...

Medicina - il governo cancella a sorpresa il numero chiuso : niente più test Tempi - numeri - costi : cosa succede ora : La decisione spunta a sorpresa nel testo del comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio per varare il decreto fiscale e la manovra economica

Il governo cancella a sorpresa il numero chiuso alla facoltà di Medicina : «Si abolisce il numero chiuso nelle facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». È l’annuncio a sorpresa contenuto nel comunicato del Consiglio dei ministri diffuso stanotte. La misura, secondo la nota di Palazzo Chigi, è contenuta nella Legge di Bilancio che il governo ha approvato. ...

Medicina - il governo cancella a sorpresa il numero chiuso : niente più test : La decisione spunta a sorpresa nel testo del comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio per varare il decreto fiscale e la manovra economica.

Il sindaco di Lampedusa : “Porti chiusi? Macché. Gli sbarchi qua continuano - il governo ha cancellato la nostra isola dalla politica”<br /> : “Gli sbarchi a Lampedusa non sono mai finiti, i porti non sono chiusi. Dal mese di maggio c’è una media di cinque sbarchi al giorno. Ma la politica e il Governo cercano di cancellarci per creare contrasto con ciò che si va dicendo in giro sul tema degli sbarchi e dei respingimenti". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, in un'intervista a The Post Internazionale: "Tutte le persone ...

Lampedusa - governo e istituzioni assenti alla Giornata della memoria. “Si vogliono cancellare i morti del 3 ottobre 2013” : Perpetuare la memoria della tragedia perché l’orrore non si ripeta. Portare i ragazzi delle scuole superiori a Lampedusa nonostante la resistenza del ministero dell’Istruzione. Ricordare le 368 vittime del naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 nelle acque dell’isola, a dispetto dell’assenza degli esponenti del governo M5s-Lega. La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione si è tenuta come ogni anno ...

Aquarius 2 - scontro tra Ong e governo. Panama cancella la nave dai registri navali : nave Aquarius (Foto: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org) Domenica 23 settembre la nave Aquarius 2 ha tratto in salvo 47 persone al largo della costa libica e, nelle stesse ore, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che Panama ha deciso di cancellare l’imbarcazione dai registri navali, rendendone più complessa la navigazione o, come si dice in gergo, lasciandola senza bandiera. Sul giornale online ...

Fondi periferie - Anci abbandona riunione : “Cancellato l’ordine del giorno - costretti a interrompere relazioni con il governo” : L’Anci lascia la riunione della Conferenza unificata e interrompe le relazioni con il governo: la rottura si consuma sui Fondi per il bando periferie. Oggi l’intesa prevista in Unificata, primo passo per il ripristino dei Fondi, è stata tolta dall’ordine del giorno della riunione dopo essere stata inserita al punto 4 nella convocazione dello scorso 13 settembre. “Ci vediamo costretti come Anci, nostro malgrado, a interrompere le ...

Il governo pensa di cancellare gli 80 euro di Renzi per finanziare la flat tax : Secondo alcune indiscrezioni, il Governo starebbe pensando di eliminare il bonus degli 80 euro introdotto dall'esecutivo Renzi per dirottare i circa 10 miliardi di euro recuperati sulla flat tax. Il ministro dell'Economia Tria, intanto, è alle prese con la necessità di disinnescare le clausole di salvaguardia e impedire l'aumento dell'Iva.Continua a leggere