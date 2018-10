Il Governatore Emiliano tradito da M5S | Dopo l' Ilva anche sul Tap ritirata indegna

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) "E' devastante quello che hanno fatto e mi auguro che pongano rimedio accogliendo i suggerimenti della Regione Puglia: decarbonizzazionee spostamento dell'approdo Tap, visto che non hanno il coraggio di fare quello che avevano promesso di fare.Perché queste sono le uniche soluzioni realistiche che tutelano la salute dei cittadini e l'ambiente". Lo afferma il presidente della Regione Puglia Michelecon riferimento alle decisioni del governo sulle vicende gasdotto Tap a Melendugno, in provincia di Lecce, edi Taranto."Aspetto di sentire l'ultima parola - prosegue - tutti sanno che ho guardato con grande attenzione a questo nuovo Governo soprattutto perché su due grandi vertenze,di Taranto e Tap, aveva posizioni diverse dal Governo precedente di centrosinistra col quale ero entrato in scontro frontale. Il Movimento 5 Stelle mi accusava allora di ...