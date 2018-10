Il giallo dei risarcimenti ai risparmiatori truffati dalle banche | nel 2019 lo

"Armati e con tuta mimetica". giallo su un altro sconfinamento dei francesi : Non c'è solo l'episodio di Claviere ad inasprire i rapporti tra Italia e Francia. A quanto pare lo scorso agosto ci sarebbe stato un altro sconfinamento dei francesi sul territorio italiano. E a segnalarlo è la procura di Torino che sta indagando su un episodio di qualche mese fa. Lo sconfinamento sarebbe avvenuto sempre nella zona di Claviere a due chilometri dal confine francese. Secondo quanto riportato da una nota della procura, due ...

Risolto dopo 2 anni il giallo del soldato della Raf sparito Il corpo nel bidone dei rifiuti : Dal 2016 media e polizia indagavano sulla misteriosa fine di Corrie McKeague: è stata una delle inchieste sulle persone scomparse più costose in assoluto del Regno Unito. I familiari rassegnati a non riabbracciare più il corpo del ragazzo

Savona ovvero il volto presentabile dei gialloverdi. Alla stampa estera difende il Def (più di Tria) e provoca Draghi : Di sé dice di avere "la pelle dura, da buon sardo abituato agli ovili". La verità è che sempre più Paolo Savona si afferma come il volto presentabile del sovranismo italiano che arriva finanche a contestare il sovranismo pur di presentarsi. E' l'ambasciatore scelto per trattare con l'Europa alle condizioni del governo gialloverde. Dopo un tour a Strasburgo la scorsa settimana, il ministro degli Affari Europei viene a ...

Empoli-Roma 0-2 - terza vittoria di fila dei giallorossi : Al Castellani decidono le reti, una per tempo, di Nzonzi e Dzeko: a inizio ripresa i padroni di casa falliscono un rigore con Caputo Rivivi la diretta

giallo dei chip cinesi - Nasdaq a picco : Marcello Astorri Un vento tempestoso spira sui titoli tecnologici del pianeta. Giovedì 4 ottobre il Nasdaq ha fatto segnare il ribasso più consistente da giugno, -1,8%,. E ieri alle 20 italiane ...

Roma - Dzeko entra nella top 10 dei bomber giallorossi : La tripletta in Champions League rinsalda ulteriormente il legame tra il bosniaco e il club giallorosso, al lavoro per proporgli il rinnovo

LIVE Roma-Viktoria Plzen - Champions League in DIRETTA | Risultato 5-0 | Dominio assoluto dei giallorossi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. Dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid, i giallorossi allo stadio Olimpico non possono sbagliare contro i cechi e devono per forza conquistare i tre punti. Eusebio Di Francesco sembra ora aver trovato la giusta quadra e le vittorie con Frosinone e Lazio fanno bene sperare per un Risultato favorevole anche ...

Roma-Lazio - le bandiere dei tifosi giallorossi accolgono le squadre all’ingresso in campo [VIDEO] : I tifosi della Roma hanno iniziato a sventolare le proprie bandiere, accogliendo così l’ingresso in campo delle due squadre. Il derby, quindi, inizia proprio come una festa. A proposito di feste, Daniele De Rossi, capitano dei padroni di casa, quest’oggi celebra il suo derby numero trenta. “Giallorossa al ciel s’innalza. È lei che fa la storia” #RomaLazio #ASRoma pic.twitter.com/p1L2yiBV9L — Giulio Cupellaro ...

giallo sul decreto per il ponte di Genova «Mancano le coperture dei costi» : Era circolata voce di un possibile blocco da pare della Ragioneria dello Stato proprio per mancanza di fondi. La precisazione del Mef: «Stiamo lavorando per trovare i fondi adeguati. E la relazione dei tecnici accusa Autostrade: «Rischio crollo era evidente»

[L'inchiesta] Vivere sulla lava con il rischio eruzione - la grande paura dei Campi Flegrei : 257 scosse di terremoto e allarme giallo : "Pozzuoli è l'unica città al mondo costruita in un'area storicamente interessata da un fenomeno bradisismico". Il problema, però, è come è costruita. "Non ha manufatti idonei a resistere senza subire ...

Bologna-Roma - contestazione durissima dei tifosi giallorossi al termine della partita : Si sono giocate le gare delle 15 valide per la 5^ giornata del campionato di Serie A, la partita più importante ha messo di fronte Bologna e Roma, riscatto da parte della squadra di Inzaghi, il tecnico salva la panchina grazie alle reti di Mattiello e Santander, per gli uomini di Di Francesco adesso è crisi. I tifosi delusi per l’atteggiamento della squadra, al termine della partita pesante contestazione da parte dei tifosi ...

Populismi - il politologo Usa : “L’Europa sopravviverà. Saranno i conti pubblici la Caporetto delle promesse dei gialloverdi” : La politica italiana mente, sapendo di mentire. Su quali temi? Sulle misure promesse in campagna elettorale come la flat tax e il reddito di cittadinanza e anche sulla questione migranti. Ma, alla fine dei giochi, il re sarà nudo. E a farne le spese sarà principalmente il Movimento 5Stelle in un’Italia sempre meno importante per gli Stati Uniti e in un’Europa sempre più populista. Che però non morirà di Populismi. È lo scenario ...