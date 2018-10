Il disco globale di Bocelli | Il mio pop senza tempo con Sheeran e Dua Lipa

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Andreanon è soltanto una questione di voce. È soprattutto stile. Ieri, nel favoloso e minuscolo Teatro Gerolamo in centrissimo a Milano, ha presentato il suo primopop in quattordici anni e aveva l'umiltà di un debuttante, mica di un best seller da 85 milioni di copie vendute a ogni latitudine. "Ho atteso così tanto perché è veramente difficile trovare una canzone degna di accompagnare le giornate di ciascuno", spiega mentre, presentato da Filippa Lagerback, racconta le canzoni dell'album Sì, prodotto da un maestro come Bob Ezrin che ha firmato capolavoro di Lou Reed, Alice Cooper, Pink Floyd: "Tutti mi hanno suggerito possibili titoli per il, ma alla fine ho scelto quello suggerito mio figlio Amos, che mi è garbato subito: Sì. Tutti vogliamo sentire un sì, sia dalla nostra compagna che dalla pubblica amministrazione... Oggi siamo in un mondo pieno soprattutto di no ...