Il coraggio ha vinto sulla paura Alleanze? Solo se pro Europa

(Di martedì 16 ottobre 2018) Berlino Nel ricorrente stile un po' sanremese della politica tedesca, è un duo quello che domenica ha regalato ai Grünen il risultato di secondo partito più votato in Baviera con il 17,5% dei consensi. Lui si chiama Ludwig Hartmann, è nato nel 1978 a Landsberg am Lech in Alta Baviera e dal 2008 è deputato al Parlamento di Monaco. Lei, Katharina Schulze, è nata nel Baden-Württemberg nel 1985 ed è entrata cinque anni dopo nella stessa assemblea legislativa. Giovane e sorridente, Schulze si è fatta riprendere mentre acquista prodotti bavaresi rigorosamente bio e parla delle sfide dell'agricoltura con produttori locali alla guida del trattore. Un approccio più alla mano di quello del governatore cristiano-sociale uscente e probabilmente presto riconfermato Makus Söder che prima ha imposto il crocifisso nei locali pubblici di proprietà del Libero Stato di Baviera, turbando molti conservatori ...