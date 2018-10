' Il contadino cerca moglie' | da mercoledì in Tv su Fox Life | conduce Diletta Leotta

Blastingnews

: RT @xmmelancolie: ma perché Monte gira con questa bandana legata al collo? Pensa di essere al contadino cerca moglie? Io boh. #GFVip - _hedaleksa : RT @xmmelancolie: ma perché Monte gira con questa bandana legata al collo? Pensa di essere al contadino cerca moglie? Io boh. #GFVip - _minaerva : RT @xmmelancolie: ma perché Monte gira con questa bandana legata al collo? Pensa di essere al contadino cerca moglie? Io boh. #GFVip - xfleursdumaI : RT @xmmelancolie: ma perché Monte gira con questa bandana legata al collo? Pensa di essere al contadino cerca moglie? Io boh. #GFVip -

(Di martedì 16 ottobre 2018) La quarta stagione de Ilsara' trasmessa da mercoledì 17 ottobre, in prima serata Tv, su Foxcanale 114 di Sky. Questa nuova edizione del dating show sara' condotta dalla presentatriceche va a prendere il posto che è stato prima di Simona Ventura VIDEO e poi di Ilenia Lazzarin. Il programma rappresenta l'adattamento del Reality Show internazionale Farmer wants a wife, prodotto da Fremantlemedia Italia per il gruppo italiano di Fox Networks. Nel corso delle puntate alcuni agricoltori single, tra i quali anche delle donne, apriranno le porte delle loro tenute ad altrettanti single metropolitani e chissa' che dagli incontri non possano nascere gli estremi per un possibile rapporto di coppia. La quarta stagione de IlLa quarta stagione del dating show avra' tra i protagonisti la coppia di fratelli siciliani Dario ...