Il co-fondatore di Rockstar ci parla della rappresentazione delle donne in Red Dead

(Di martedì 16 ottobre 2018) In una recente intervista con Vulture, i co-fondatori diGames Sam e Dan Houser hanno divulgato una tonnellata di nuove informazioni sul loro attesissimo gioco per PS4 e Xbox One, RedRedemption 2. Come riporta Dualshockers, oltre a discutere di contenuti tagliati eore settimanali di lavoro per completare il titolo, i co-fondatori dihannoto dei ruoli eall'internostoria di RedRedemption 2.Quando è stato annunciato il nuovo episodio, alcune persone hanno messo in dubbio come lesarebbero state ritratte nel gioco. Nessuna donna era presente nei trailer di annuncio, tuttavia personaggi femminili sono apparsi nei video successivi e in vari materiali promozionali.Read more…