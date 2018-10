Il club dei 100 di Champions League | Luís Figo

Juve - Ronaldo è il re dei social : con lui il club è globale... : In questo, il portoghese è il capo del mondo: tra 7 miliardi abbondanti di abitanti del pianeta, nessuno è più noto di lui e in Asia c'è lo stacco maggiore. La mossa più clamorosa dell'ultimo ...

Football club Frascati - la sicurezza di Carosi : «I nostri portieri pronti per l’avvio dei campionati» : Roma – E’ la settimana del debutto per le cinque selezioni dell’agonistica del Football Club Frascati. Un momento emozionante e di grande carica per tutti i ragazzi, ma c’è un ruolo che probabilmente vive la “tensione da gara” in una maniera diversa da tutti gli altri: quello del portiere. Anche in questa stagione la società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti ha affidato i propri estremi difensori all’esperienza del ...

Juventus - parla il capo ultras dei ‘Bravi Ragazzi’ : “Bagarinaggio? I biglietti ce li dava il club” : Altra anticipazione di Report sul mondo ultras che c’è intorno alla Juventus. La redazione della trasmissione ha intervistato in esclusiva Andrea Puntorno, leader dei Bravi Ragazzi, uno dei gruppi ultras della curva della Juventus: “Il business sui biglietti c’è, mi sono comprato due case e un panificio. Non lo nego perchè non è un reato ciò che ho fatto. Siamo […] L'articolo Juventus, parla il capo ultras dei ...

Belgio - scoppia un caso 'Calciopoli' : raffica di perquisizioni nelle sedi dei club : Una raffica di perquisizioni è stata realizzata in una dozzina di club di calcio della serie A belga in quella che si prefigura come una 'calciopolì del Belgio. La magistratura indaga su vari reati ...

Facile Ristrutturare nuovo sponsor della Serie BKT: comparirà sulle maniche dei club

I tre principali club hanno deciso di girare una parte dei loro proventi Uefa alle altre società olandesi con l'obiettivo di elevare il livello del campionato.

Il disegno di legge prevede che il presidente del comitato eletto dagli abbonati potrà partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni del cda della società di calcio

Secondo l'agenzia di rating Dbrs, l'acquisto di Ronaldo da parte della Juve contribuirà a far crescere i ricavi commerciali del club

Piqué pronto per il club dei centenari : Il suo debutto in partite ufficiali invece è stato da sogno perché ha segnato la rete decisiva nell'1-0 sulla Turchia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA di marzo. • Piqué nel 2010 ha ...

Caos Serie B e Serie C - Gravina a CalcioWeb svela tutto : i club a rischio per la ‘grana’ fideiussioni ed i possibili ribaltoni nei campionati : E’ una situazione sempre più delicata per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, i tornei sono iniziati già da alcune settimane ma entro i prossimi giorni potrebbero verificarsi nuovi clamorosi ribaltoni. Nelle ultime ore Caos per quanto riguarda la presentazione di alcune fideiussioni necessarie per l’iscrizione al campionato, dopo il caso Finworld, è stato chiesto alle società coinvolte di presentare una nuova ...

Fideiussioni Serie C - è caos : rischio penalizzazioni e multe salatissime - alcuni club chiedono la proroga [DETTAGLI] : Fideiussioni Serie C – Situazione sempre più delicata per quanto riguarda il campionato di Serie C, scadano infatti oggi i termini per la presentazione della nuova fideiussione per 12 club dopo il caso Finworld, è stato chiesto alle società coinvolte di presentare una nuova garanzia. I due club di Serie B coinvolti, Palermo e Lecce non hanno riscontrato problemi, discorso diverso invece per quelli di Serie C: si tratta di Arzachena, ...

Calcio - quanto spendono gli sponsor per finire sulle maglie dei club? : Cristiano Ronaldo (LaPresse) Il mercato degli sponsor nello sport continua a essere in fermento. In Serie A il quadro delle partnership per la stagione 2018/19 è in crescita, registrando un aumento del 16% rispetto all’anno scorso. In dodici mesi il giro d’affari è passato da 105 milioni di euro a 125 milioni. Un trend in continua crescita dal 2015, quando le sponsorizzazioni si erano fermate a 85 milioni di euro. Ad alimentare questa tendenza ...