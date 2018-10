Il clan Renzi sulla Croisette Con Agnese e Lucio Presta | mentre Flavio Briatore attracca

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) La Dolce Vita di Matteo. Arrivato ieri sera a Cannes per presentare il suo "Florence", il docufilm su Firenze nel quale veste i panni del conduttore, l'ex premier era uno dei pochissimi politici presenti alla, al solito piena di star e volti noti del mondo dello spettacolo. E nel racconto della serata fatto dal Corriere della Sera, il "senatore semplice di Scandicci", come ama definirsi lui, sembra quasi il protagonista del capolavoro di Federico Fellini."«Il est l'ancien premier ministre italien», si dicono i fotografi. È lui, Matteo, accompagnato dalla mogliesale le scale del Palais di Cannes, dove sono arrivati i compratori di tv e piattaforme online da tutto il mondo. È il palcoscenico che il managerha scelto per lanciare Florence, il docufilm con l'ex primo ministro in veste di conduttore. «Questo ...