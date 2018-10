Il caso dei 2 italiani controllati da francesi armati

Serie A - il caso dei diritti tv all'estero : il made in Italy non vola più : L'effetto Cristiano Ronaldo non ha avuto gli effetti sperati, almeno per ora. A livello internazionale la Serie A ha poco appeal. Ecco allora che il gruppo IMG, che nel 2017 si è aggiudicato i diritti ...

Serie A - il caso dei diritti tv all'estero : il made in Italy non vola più : L'effetto Cristiano Ronaldo non ha avuto gli effetti sperati, almeno per ora. A livello internazionale la Serie A ha poco appeal. Ecco allora che il gruppo IMG, che nel 2017 si è aggiudicato i diritti ...

Il caso Khashoggi spacca il mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi , gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe ...

Il caso Khashoggi spacca il mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe Mohammed bin Salman e il suo fondo sovrano sono infatti diventati, negli ultimi due anni, grandi investitori in società, servizi e applicazioni digitali. Il Saudi Arabian ...

caso Cucchi - Trenta incontra Ilaria insieme al comandante dei Carabinieri. La sorella di Stefano : “Onorati dell’invito” : “L’incontro è stato fortemente voluto dal ministro Trenta e si svolgerà in sede al ministero”. Da Palazzo Baracchini fanno sapere che mercoledì 17 ottobre la titolare del dicastero Elisabetta Trenta incontra Ilaria Cucchi e il comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. All’incontro sarà presente anche l’avvocato della famiglia Cucchi Fabio Anselmi. “Ho accettato volentieri l’invito del ministro della ...

Deschamps - 50 anni nella sala dei trofei. Calciatore per caso poi Ronaldo dei tecnici : Deschamps aveva cercato di recuperarlo, i due non riuscivano a parlare la stessa lingua, sta di fatto che Benzema è rimasto a casa e Deschamps ha vinto la sua seconda coppa del mondo, questa da ...

Di Maio è intervenuto sul caso dei bimbi di Lodi. E Conte ha condiviso il suo post : "I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono Contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore, alla faccia di chi si diverte a dipingerli in altra maniera. Parlerò con il ministro Bussetti che ha già detto che si troverà una ...

caso Cucchi - Ilaria : 'Nessuno accusa l'Arma dei carabinieri ma le singole persone' | : "Mio fratello ha vissuto un vero e proprio calvario ed è morto in condizioni disumane". Così Ilaria Cucchi, dopo la svolta nel processo per la morte di Stefano "Chi ha detto il falso è responsabile di ...

caso Cucchi - parla il comandante dei carabinieri : "Forse si è aperto uno spiraglio di luce: mi sembra che sia la prima volta che un militare di quelli presenti quella sera ha riferito la sua verità, che ora dovrà passare al vaglio dell'autorità ...

caso Cucchi - il comandante dei carabinieri Giovanni Nistri : "Li puniremo - non guarderemo in faccia nessuno" : "Forse si è aperto uno spiraglio di luce: mi sembra che sia la prima volta che un militare di quelli presenti quella sera ha riferito la sua verità, che ora dovrà passare al vaglio dell'autorità giudiziaria, ma noi siamo al fianco dell'autorità giudiziaria, perché è ora che siano accertate tutte le cause e le dinamiche di quanto successe quella sera". Lo ha detto Giovanni Nistri, comandante ...

Svolta nel caso Cucchi - uno dei carabinieri confessa e accusa 2 colleghi del pestaggio : Colpo di scena nel processo sulla tragica morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano deceduto all’ospedale Pertini della Capitale dopo essere stato picchiato e arrestato il 16 ottobre 2009 per detenzione di droga. Uno dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia del 20 giugno scorso e in tre interrogatori successivi ...

caso Ronaldo - il Der Spiegel respinge le accuse dei legali di CR7 : “abbiamo centinaia di documenti attendibili” : Il quotidiano tedesco ha respinto le accuse dei legali del portoghese, sottolineando di essere in possesso di numerosi documenti sul Caso dello stupro E’ guerra aperta tra i legali di Cristiano Ronaldo e il quotidiano tedesco Der Spiegel, il primo che ha pubblicato la notizia dello stupro del portoghese nei confronti di Kathryn Mayorga. Gli avvocati hanno accusato il giornale di aver diramato notizie false, ricevendo una risposta ...

Svolta nel caso Cucchi - uno dei carabinieri confessa e accusa 2 colleghi del pestaggio : Colpo di scena nel processo sulla tragica morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano deceduto all’ospedale Pertini della Capitale dopo essere stato picchiato e arrestato il 16 ottobre 2009 per detenzione di droga. Uo dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia del 20 giugno scorso e in tre interrogatori successivi r...

Belgio - scoppia un caso 'Calciopoli' : raffica di perquisizioni nelle sedi dei club : Una raffica di perquisizioni è stata realizzata in una dozzina di club di calcio della serie A belga in quella che si prefigura come una 'calciopolì del Belgio. La magistratura indaga su vari reati ...