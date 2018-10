Il brivido della bellezza | aperitivo con l’arte nel cuore di Roma

romadailynews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Le opere inedite di Marco Innocenti, raccontate dal professor de Bonis, saranno esposte a via Frattina, all’interno del salone Franco & Cristiano Russo– Il 25 ottobre al’estetica artistica si fonde con quella più glamour, nell’art aperitif Il. L’evento, organizzato da Barbara Molinario, fondatrice di Fashion News Magazine, sarà ospitato in uno dei saloni dipiù famosiCapitale, Franco & Cristiano Russo, in via Frattina 99, che dalle 18:00 fino alle 21:00 si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte, esponendo la nuova collezione di inediti “ricollage” di Marco Innocenti, in artePop, pop collage digitali che esaltano ladei grandi capolavori del Rinascimento, miscelata con manifesti cinematografici dal sapore vintage. Ad illustrare le opere, sarà il professor Vittorio Maria de Bonis, storico...