Il Brasile si aggiudica il “SuperClassico” | Argentina messa ko da Miranda

sportfair

: #mediavenduti Dears.. skypd24 si aggiudica il premio quale media totalmente schierato con i regimi di sx..sul Bras… - Emidio24005437 : #mediavenduti Dears.. skypd24 si aggiudica il premio quale media totalmente schierato con i regimi di sx..sul Bras… -

(Di martedì 16 ottobre 2018)vittorioso nel SuperClassico contro l’priva di Leo Messi, a decidere la gara ci ha pensato l’interistaIlha vinto il SuperClassico di questa sera, grazie ad una rete dell’interista. Continuano i problemi per l’che non è riuscita a scardinare la difesa brasiliana nonostante il contingente di attaccanti schierato da Scaloni. Data l’assenza di Messi, in campo dal primo minuto Dybala, Icardi e Correa, con Simeone e Lautaro Martinez subentrati ai due “italiani” nella ripresa. Niente da fare però, Alisson non è stato trafitto, anzi, a cadere è stata la difesa. 1-0 perdunque, Tite siil SuperClassico “amichevole”.(4-3-3): Alisson; Danilo (53′ Fabinho), Marquinhos,, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Coutinho; Gabriel Jesus (65′ Richarlison), ...