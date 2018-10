Il biologico | l’agricoltura non violenta che coltiva la democrazia

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Agricoltura biologica significa "vivere in modo semplice". Agricoltura biologica come "pratica nondi cambiamento". Agricoltura biologica come "giovani al lavoro". Basterebbe questo per fare deluno dei cardini su cui poggiare le scelte politiche per il futuro di un Paese, per renderlo libero dai veleni dei pesticidi, per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e proteggere il Pianeta garantendo equità e sostenibilità.C'è uno Stato in India, il Sikkim, che ci ha creduto. E ci è riuscito: rendendo biologica al 100% la produzione agricola. Ci ha messo dodici anni a portare a termine la transizione ma il primo ministro dello Stato del Sikkim, Pawan Kumar Chamling (presidente e fondatore del Fronte democratico Sikkim),è riuscito a dimostrare come un modello agricolo al 100%, basato sui principi dell'agro-ecologia e ...