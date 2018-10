I voli in Italia sono più puntuali di Germania | Inghilterra e Francia

Juncker : "In Italia la minaccia sono gli slogan di chi cerca colpevoli" : In Italia l'Europa è minacciata dagli 'slogan di coloro che cercano dei colpevoli' e che 'non amano quelli che propongono delle soluzioni'. Lo dice il presidente della Commissione Europea Jean-Claude ...

Auto piomba sui tavolini di un bar : muore donna. Paura nella città italiana : Una mattina come tante, una breve sosta per sorseggiare qualcosa di caldo, all’improvviso la tragedia. Una donna di 45 anni è morta agli Spedali civili di Brescia dopo essere stata investita da un’Auto che ha travolto i tavolini di un bar. L’incidente e’ avvenuto questa mattina in via Milano, la strada che porta al centro di Brescia. La vittima era seduta quando è stata investita alle spalle da un veicolo. Secondo le ...

Lavori 2019 a Linate : Alitalia dirotta su Malpensa - tornano i voli per Roma da Bergamo : A seguito della chiusura per Lavori dell'A eroporto di Milano Linate , prevista il prossimo anno dal 27 luglio al 27 ottobre, Alitalia ha predisposto un piano per limitare i disagi dei passeggeri che, ...

"Rischi considerevoli" - i dubbi di Fitch sull'Italia : L'agenzia di rating Fitch teme per i target di bilancio. Gli obiettivi, definiti dalla nota di aggiornamento sul Documento di economia e finanza , Nadef, , scrivono in una nota, "potrebbero portare l'Italia nella procedura di infrazione per i disavanzi eccessivi" ma "non ci aspettiamo che questa prospettiva porti il governo ...

CAOS MIGRANTI/ E voli charter : Germania e Italia - il realismo che manca : La contesa tra Italia e Germania sul respingimento nel nostro Paese dei "MIGRANTI secondari", ha in sé qualcosa di tragicamente reale ed insieme goffamente surreale. RENATO FARINA(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:02:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ Aquarius e governo: ecco perché i rimpatri non funzionano, int. a G. GaianiCAOS MIGRANTI/ Tutte le soluzioni sbagliate di un'Europa allo sbando, int. a P. Quercia

"voli charter per rispedire i migranti in Italia" : l'ultima novità da Berlino | Il Viminale : "Non ci risulta" : Sarebbero state inviate decine di lettere che avvisano i profughi del loro imminente trasferimento con due date di voli: 9 e 19 ottobre. Ma il Viminale smentisce: "A noi non risulta, ma se così fosse sarebbe un problema politico e diplomatico"

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le amichevoli contro Belgio e Tunisia. Spiccano Kean - Pellegrini e Zaniolo : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21 di Calcio, ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini che affronteranno Belgio e Tunisia in amichevole. La nostra Nazionale scenderà in campo giovedì 11 ottobre (ore 18.30) a Udine per sfidare i Diavoletti Rossi, lunedì 15 ottobre (ore 18.30) sarà invece la volta del match contro gli africani a Vicenza. L’Italia si sta preparando agli Europei di categoria che ...

Sla - trovate le cellule colpevoli / Tecnica microspia inventata in Italia porta a una svolta? : In Italia è stata inventata una Tecnica di microspia che è in grado di trovare nelle cellule i colpevoli della Sla. Uno studio potrebbe rivoluzionare il modo di diagnosticare la patologia.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Vodafone Happy Friday regala uno sconto del 30% su alcuni voli Alitalia o un anno di una rivista di cucina : Per l'Happy Friday di oggi 28 settembre Vodafone vi regala uno sconto del 30% su alcuni voli Alitalia o un anno di una rivista digitale di cucina L'articolo Vodafone Happy Friday regala uno sconto del 30% su alcuni voli Alitalia o un anno di una rivista di cucina proviene da TuttoAndroid.

Tifone Mangkhut su Hong Kong - italiani prigionieri negli hotel : «500 voli cancellati - il vento ci frantuma le finestre» : «Siamo prigionieri in albergo e abbiamo paura: il vento del Tifone Mangkhut sta riducendo in frantumi le finestre dei grattacieli». Il Tifone Mangkhut, che ha provocato morte e...