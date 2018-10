I sauditi ammettono di aver ucciso Khashoggi durante un interrogatorio “finito male” : New York. Tredici giorni dopo la sparizione del giornalista Jamal Khashoggi dentro il consolato di Istanbul, l’Arabia Saudita ammette di averlo ucciso in quelle stanze durante un’operazione per rapirlo e per portarlo nel regno, dove lui rifiutava di tornare da anni per motivi di sicurezza. Fonti sau