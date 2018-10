I conti non tornano e Juncker mette in guardia | nessun favore all' Italia

Carlo conti non trattiene la commozione e piange a L’Intervista : ecco cosa è successo : Carlo Conti è il prossimo ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo. In questi giorni vanno infatti in onda i promo della nuova puntata dello show che, attraverso immagini e video forti, anche vecchi, fa emergere dettagli della vita privata e professionale dell’intervistato di turno. Dopo Loredana Bertè, che abbiamo visto giovedì scorso, il prossimo 18 ottobre 2018, in seconda serata e sulla rete ammiraglia Mediaset, troveremo il ...

Forza Italia non fa sconti : "Manovra da rifare". Attacco grillino a Tajani : Dietro al governo gialloverde Forza Italia non vede solo un pericolo per l'economia Italiana, ma per la stessa democrazia del Paese. Silvio Berlusconi insiste sulla "deriva autoritaria", che legge nelle azioni e nelle parole dei ministri, sul rischio del sovranismo antieuropeo che porta ad isolarci.Che la manovra sia "un disastro" il leader azzurro lo ha detto domenica sera nello stadio del suo Monza e lo ripete ieri mattina su Twitter. "Avrà ...

Veneto - bimbi stranieri non hanno sconti sui libri senza certificati dei Paesi d’origine : Nuovo 'caso Lodi': i bimbi stranieri vengono discriminati in Veneto: senza certificazioni dei Paesi d'origine che attestino la condizione economica della famiglia non possono ottenere agevolazioni sui libri scolastici. Assessore del comune di Padova: "Lo faccia la Regione la verifica visto che si tratta di una disposizione regionale anche perché ad oggi non c'è un elenco dei Paesi che aderiscono alle convenzioni quindi tecnicamente è una norma ...

Raqqa - un anno dopo. La Coalizione a guida Usa continua a non dare risposte : Il 17 ottobre 2017, dopo una feroce battaglia durata quattro mesi, le Forze democratiche siriane – partner a maggioranza curda sul terreno della Coalizione a guida Usa – annunciarono la vittoria nei confronti dello Stato islamico, che aveva usato gli abitanti di Raqqa come scudi umani e commesso altri crimini di guerra. Il prezzo della vittoria fu terribile: quasi l’80 per cento della città distrutto e molte centinaia di civili ...

Quali sono i conti che non tornano nell'annunciato taglio alle pensioni d'oro : Il taglio delle pensioni d'oro partirà dagli assegni di importo pari a 4.500 euro netti al mese in su e non esiste alcuna ipotesi di abbassare la soglia a 3.500 euro, chiariscono oggi fonti ...

Trattativa a oltranza. Governo al lavoro - i conti non tornano. Lo scoglio principale è il condono : Al tavolo sulla manovra convocato in serata a palazzo Chigi non siedono né Matteo Salvini né Luigi Di Maio. Mancano meno di 24 ore a una delle riunioni del Consiglio dei ministri più delicate per il Governo gialloverde. C'è il Documento programmatico di bilancio che deve essere inviato entro la mezzanotte di lunedì a Bruxelles, ma soprattutto ci sono due provvedimenti - la manovra e il decreto fiscale - che ...

Cento milioni in più nel decreto Genova - ma i conti non tornano ancora : Richieste soddisfatte soltanto a metà. Restano da risolvere i dubbi su porto, autotrasporto e imprese

PENSIONI D'ORO - M5S “SOLO QUELLE DA 4500 EURO”/ Ultime notizie - tagli per decreto ma i conti non tornano : PENSIONI d’oro: il governo le taglia per decreto. Il ministro del lavoro, Luigi Di Maio “Ci prendiamo più di un miliardo di EURO”. Il taglio sarà pressoché immediato(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:09:00 GMT)

Pensioni - i conti di Di Maio non tornano. Ipotesi maxi tagli sugli assegni : Il taglio delle Pensioni d'oro continua ad agitare il governo. Dopo le parole del vicepremier Di Maio che annunciano il recupero di un miliardo di euro dalle sforbiciate, Repubblica ha di fatto avanzato l'Ipotesi che il taglio possa essere anche sugli assegni da 3500 euro in su e non solo su quelli superiori a 4500 euro. Pornta la smentita dei Cinque Stelle che di fatto hanno ribadito la soglia inserita nel disegno di legge depositato alla ...

Pensioni - su quota 100 i conti non tornano : Teleborsa, - Pensioni a quota 100 sotto i riflettori . In realtà ancora non si conoscono i dettagli della novità previdenziale che dal 2019 si farà spazio nella Legge di Bilancio, anche se lo schema a ...

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : «Italia non rispetta la parola data» : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019,...

