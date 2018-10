I babysitter | una folle commedia demenziale con Diego Abatantuono e Francesco Mandelli

tvzap.kataweb

(Di martedì 16 ottobre 2018) Un timido trentenne che sogna di diventare un importante procuratore sportivo, un gruppo scalmanato di amici che in suo onore organizza una festa a sorpresa, un party che va letteralmente fuori controllo. Sono le basi de Iche ha in, Paolo Ruffini ei suoi interpreti principali. Il film, disponibile nel catalogo di Infinity, presenta unaquanto imprevedibile serie di situazioni al limite che mettono in discussione ogni freno inibitorio dei personaggi in scena. Andrea è alle dipendenze di Gianni Porini, un celebre e ricchissimo agente di campioni dello sport. Il ragazzo, ultima ruota del carro nel lavoro come nella vita, viene chiamato all’ultimo minuto dal suo capo per fare daal figlio Remo. Si ritrova così a badare al ragazzino, capriccioso come pochi, in una serata che per lui non è per nulla ...