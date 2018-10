Huawei Watch GT | 30 ore di autonomia | prezzo e caratteristiche

Watch GT - la risposta di Huawei a Apple Watch : E' in tutto e per tutto uno sportWatch, disponibile nelle due varianti Classic e Sport, in pelle e silicone,, con un grande quadrante circolare, 46,5 mm, e corona in ceramica dove le lancette ...

Huawei presenta uno smartwatch con 30 giorni di autonomia : Oltre agli sfavillanti nuovi smartphone Mate 20 e Mate 20 Pro, Huawei ha presentato nel corso del suo evento globale anche un altro dispositivo non di poco conto: si tratta di Huawei Watch GT, uno smartwatch decisamente diverso dalla maggior parte di quelli visti finora.Intanto il dispositivo on monta il consueto sistema operativo Wear OS realizzato da Google ma un software proprietario; soprattutto però vanta un’autonomia da ben 30 ...

Huawei Watch GT è ufficiale : senza Wear OS ma è un bene per l’autonomia : Huawei Watch GT è finalmente ufficiale, presentato insieme ai nuovi flagship Mate 20 e Mate 20 Pro: scopriamo caratteristiche tecniche, funzionalità, prezzo e data di uscita del nuovo sportWatch. L'articolo Huawei Watch GT è ufficiale: senza Wear OS ma è un bene per l’autonomia proviene da TuttoAndroid.

Sappiamo tutto di Huawei Watch GT : ecco scheda tecnica e render in alta risoluzione : La pagina del prodotto è stata online solo per pochi minuti, ma tanto è bastato per far scoprire al mondo tutti i suoi segreti, che vi riportiamo qui di seguito. Esattamente come ci potevamo ...

Huawei Watch GT non avrà WearOS e sarà disponibile negli stili sportivo e classico : Alcuni dettagli interessanti dello smartWatch Huawei Watch GT riguardano il suo sistema operativo che non sarà WearOS by Google come previsto, ma invece un sistema operativo proprietario di Huawei che richiederà meno energia per il funzionamento rispetto a WearOS e prolungherà la durata della batteria da 420 mAh fino a 14 giorni (20 ore con il GPS attivato). L'articolo Huawei Watch GT non avrà WearOS e sarà disponibile negli stili sportivo e ...

Nuovi dettagli su Huawei Watch GT - che arriverebbe in almeno due varianti : Spunta qualche nuovo dettaglio su Huawei Watch GT, il prossimo smartWatch della casa cinese che potrebbe arrivare in almeno due varianti, Classic/Fashion e Sport. L'articolo Nuovi dettagli su Huawei Watch GT, che arriverebbe in almeno due varianti proviene da TuttoAndroid.

Huawei Watch GT riceve la certificazione FCC : probabile presentazione imminente : Dopo aver ricevuto qualche settimana fa la certificazione CEE in Europa, Huawei Watch GT (questo sembra essere il nome del nuovo indossabile di casa Huawei, successore di Huawei Watch 2) riceve negli USA anche la leggi di più...

Huawei Watch GT potrebbe accompagnato da una smartband con ricevitore GPS : Scopriamo le caratteristiche tecniche di Huawei Watch GT e di una nuova smartband che dovrebbero arrivare sul mercato a novembre. L'articolo Huawei Watch GT potrebbe accompagnato da una smartband con ricevitore GPS proviene da TuttoAndroid.