Huawei presenta uno smartwatch con 30 giorni di autonomia

Imperdibile presentazione Huawei Mate 20 e 20 Pro : orario e video diretta streaming oggi 16 ottobre : Sembrerebbe essere davvero un evento da non perdere l'imminente presentazione del Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e molto probabilmente pure del Mate 20X. L'appuntamento è fissato per oggi 16 ottobre: qual è l'orario del live video che prenderà il via in diretta streaming da Londra? Nessun dettaglio sarà lasciato al caso ed ecco dunque tutte le informazioni per godersi il momento hi-tech di questo autunno. L'orario del via della presentazione del ...