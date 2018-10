Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 | belli | intelligentissimi e con tripla fotocamera

gqitalia

: Ecco i nuovi Huawei Mate 20 e 20 Pro #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Ecco i nuovi Huawei Mate 20 e 20 Pro #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ubaldinic : Ecco i nuovi Huawei Mate 20 e 20 Pro - telefononews1 : #Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro ufficiali: la serie è completa -> -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Con il lancio del20,fronteggia il peggiore avversario che le potesse capitare: se stessa. Per capire come ci sia arrivata, basta riavvolgere il nastro di un anno, quando l’azienda di Shenzhen ha presentato il10 (in Italia è arrivata la versione Pro), il primo telefono a montare il processore ottimizzato per l’Intelligenza Artificiale Kirin 970, che poi abbiamo ritrovato nel P20 Pro, lo smartphone cone caratteristiche tecniche eccelse, lanciato in primavera. L’intelligenza dei dispositiviottimizza i processi e la gestione della batteria, e si fa evidente quando devi scattare una foto: lo smartphone riconosce lo scenario e ottimizza i parametri di scatto in base a quello che vede e alle valutazioni che ne ricava. Secondo molti analisti, il P20 Pro è stato il migliore telefono Android della sua generazione. Come fare meglio con la nuova ...