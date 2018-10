Huawei | ecco Mate 20 e Mate 20 Pro | tre fotocamere Leica sugli smartphone che si

Mate 20 e Mate 20 Pro - ecco come sono i nuovi smartphone di Huawei : Huawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProÈ Londra la città scelta dal colosso cinese per svelare i suoi nuovi smartphone top di gamma. Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, mostrati da Richard Yu, il capo dell’azienda, in persona, alzano ancora l’asticella per quel che riguarda il comparto fotografico e l’intelligenza artificiale. La ...

Ecco i nuovi Huawei Mate 20 e 20 Pro : Huawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProQuesto ottobre non smette di regalare interessanti novità al mondo degli smartphone, e quelle presentate oggi sono ...

Ecco quali smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a schermo intero tramite aggiornamento : Diversi smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a tutto schermo con l'arrivo della EMUI 9 basata su Android 9 Pie. L'articolo Ecco quali smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a schermo intero tramite aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : Ecco i prezzi Ufficiali Italiani : E’ la nota catena Trony a svelare i prezzi Ufficiali Italiani di Mate 20 e Mate 20 Pro di Huawei. 799 e 1099 euro ma con smartwatch e base di ricarica wireless in regalo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: Ecco i prezzi Ufficiali Italiani L’attesissima serie Mate 20 di Huawei sarà presentato il […]

Prezzi e colorazioni di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro - ecco tutti i dettagli : A quattro giorni dalla presentazione ufficiale scopriamo in anteprima i Prezzi e le colorazioni delle versioni europee di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. L'articolo Prezzi e colorazioni di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, ecco tutti i dettagli proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 - ecco il primo smartphone con 4 fotocamere/ Caratteristiche e prezzo : la risposta a Huawei : Samsung Galaxy A9, ecco il primo smartphone con 4 fotocamere. Ultime notizie, Caratteristiche e prezzo dell'ultimo modello: la risposta ai rivali di Huawei(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Sappiamo tutto di Huawei Watch GT : ecco scheda tecnica e render in alta risoluzione : La pagina del prodotto è stata online solo per pochi minuti, ma tanto è bastato per far scoprire al mondo tutti i suoi segreti, che vi riportiamo qui di seguito. Esattamente come ci potevamo ...

Colorazione Twilight di Huawei Mate 20 : ecco la foto rendering : Vi siete sempre chiesti come sarebbe stato il nuovo Huawei Mate 20 nella speciale Colorazione Twilight? L'ultimo render ce lo mostra in tutta la sua bellezza (potete ammirarlo a fine articolo). Il dispositivo, come ormai sappiamo, disporrà di uno schermo LCD da 6.5 pollici, solcato in alto da un piccolo notch al cui interno confluiranno la fotocamera anteriore ed il sensore di prossimità. Il produttore ha confermato l'innesto del processore ...

Ecco i presunti prezzi e i render di Huawei Mate 20 in Twilight : A quanto pare Huawei riproporrà la particolare colorazione Twilight sulla serie Mate 20. Roland Quandt, a una manciata di ore dalla presentazione londinese di martedì prossimo condivide su Twitter alcuni render che mostrano la variante Huawei Mate 20 nel colore a gradienti. E nel contempo, compaiono i presunti prezzi di entrambe le versioni. L'articolo Ecco i presunti prezzi e i render di Huawei Mate 20 in Twilight proviene da TuttoAndroid.

Ecco nel dettaglio le probabili differenze tra Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro : È ancora una volta Roland Quandt a mostrarci quali sono le principali differenze, e non solo a livello estetico, tra Huawei p20 e Huawei P20 Pro. L'articolo Ecco nel dettaglio le probabili differenze tra Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli smartphone Huawei acquistabili a rate con ALL-IN di Tre : Tre Italia ha introdotto delle novità riguardo a condizioni e costi per l'acquisto di smartphone Huawei a rate in abbinamento alle offerte ALL-IN. L'articolo Ecco gli smartphone Huawei acquistabili a rate con ALL-IN di Tre proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro potrebbero addirittura essere convenienti : ecco l’anticipazione sui prezzi : Per la prima volta da quando se ne discute, delle indiscrezioni provano ad anticipare i prezzi dei Huawei Mate 20 L'articolo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro potrebbero addirittura essere convenienti: ecco l’anticipazione sui prezzi proviene da TuttoAndroid.

LG V40 ThinQ - ecco lo smartphone con 5 fotocamere che sfida il P20 Pro di Huawei : LG con il nuovo V40 ThinQ ha deciso di giocare la carta delle tre fotocamere posteriori e due anteriori. Ovviamente si tratta di uno smartphone Android di fascia alta con schermo molto grande (6,4 pollici) e caratteristiche paragonabili a prodotti come Galaxy Note 9 e iPhone XS Max. L’intenzione però sembra essere quella di voler sfidare il P20 Pro di Huawei, attualmente un punto di riferimento in ambito fotografico. Per quanto riguarda le ...

Huawei Video arriva in Italia : ecco lo streaming di film - serie TV e altri contenuti secondo Huawei : Huawei Video è arrivato in Italia per smartphone e tablet Huawei e Honor: ecco quanto costa e cosa offre lo streaming Video di film e serie TV di Huawei. L'articolo Huawei Video arriva in Italia: ecco lo streaming di film, serie TV e altri contenuti secondo Huawei proviene da TuttoAndroid.