Huawei Band 3 Pro e Huawei Band 3e ufficiali | ottimi prezzi e ricche di funzionalità

Huawei Band 3e si avvicina : certificata anche a Taiwan : Huawei Band 3e ha ottenuto la certificazioneda parte della National Communications Commission (NCC) di Taiwan, il che ci suggerisce il suo imminente lancio

In stato di abbandono Huawei P9 Plus : situazione batteria e alternative software : Si fa fatica a comprendere le ragioni che hanno generato la situazione attuale per quanto riguarda Huawei P9 Plus, considerando il fatto che si parla di uno smartphone di successo e che ancora oggi può contare su un elevato numero di utenti qui in Italia. Come forse alcuni tra i nostri lettori ricorderanno, l'ultimo bollettino vero e proprio risale al mese di luglio, quando vi ho parlato su queste pagine degli effetti di una patch che in realtà ...

Huawei Band 3e potrebbe sfidare Xiaomi Mi Band 3 con un prezzo competitivo : Huawei Band 3e potrebbe essere la nuova fitness Band scelta dal produttore cinese per contrastare Xiaomi Mi Band 3: trapelate immagini, caratteristiche e prezzo.

Huawei Watch GT potrebbe accompagnato da una smartband con ricevitore GPS : Scopriamo le caratteristiche tecniche di Huawei Watch GT e di una nuova smartband che dovrebbero arrivare sul mercato a novembre.

Huawei regala una band 3 pro a chi acquista il Mate 20 Lite fino a fine ottobre : Huawei Mate 20 Lite è arrivato in Italia il 3 settembre e acquistandolo fino al 24 ottobre si potrà ricevere in omaggio una band 3 pro, dal valore di 99,90 euro. Per aderire alla promozione, in seguito all’acquisto dello smartphone, bisognerà registrarsi sul sito Huaweipromo.it entro il 10 novembre 2018 ed indicare i propri dati, l’IMEI dello smartphone, la data d’acquisto e lo scontrino come prova d’acquisto. Sulla ...

Huawei Mate 20 Lite regalerà una Band 3 Pro fino a fine ottobre : Huawei ha deciso di prolungare la promozione dedicata agli acquirenti del nuovo Huawei Mate 20 Lite: Huawei Band 3 Pro è in regalo fino al 24 ottobre.

Un nuovo prodotto smart di IKEA e Huawei Band 3 Pro svelati dall'FCC : Grazie al database dell'FCC scopriamo due nuovi prodotti che si apprestano ad essere lanciati sul mercato. Ecco cosa sappiamo al momento

Huawei non ha abbandonato gli smartwach : i nuovi modelli avranno più batteria - eSIM e IA ma ci vorrà pazienza : All'IFA Huawei ha presentato al mondo il primo processore con processo di costruzione a 7 nano-millimetri: il Kirin 980. Tuttavia diversi utenti si sono lamentati del fatto che alla manifestazione non sia stato svelato nessun nuovo ...