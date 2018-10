Hot Alarm Clock | promemoria | sveglie | calendario e non solo!

surface-phone

(Di martedì 16 ottobre 2018) Per la nostra rubrica “Recensioni” oggi andremo a scoprire Hot, un software a 360° per la gestione diinterattivi sul nostro PC. Analisi Preliminare Hotè prodotto dal Comfort Software Group, totalmente in italiano e con un exe con peso inferiore ai 13MB. Il software si presenta in maniera molto carismatica, se si utilizza Windows 10, lanciando una notifica di saluto. La versione base del software permette di sfruttare tutte le funzioni premium per un periodo di valutazione di 30 giorni, molto utile per chi è indeciso sul comprare o meno il software. L’aspetto del programma è dinamico e strutturato su una sequenza di auto-refresh del tema che ci andrà a mostrare i differenti stili. Per gli amanti delle versioni statiche, è possibile andare nella tab “Aspetti” e scegliere il tema più adatto al proprio ambiente lavorativo. Hotè composto da ...