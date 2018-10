vanityfair

: Halloween tra streghe e zombie ai «parchi del terrore» - TravellerItalia : Halloween tra streghe e zombie ai «parchi del terrore» - IsabellaCC23 : Gli zombie son più vivi di me. Tra il cortisone ridotto, le eternità di sonno da recuperare e l’influenza, sono già… - falco_dan : uno dei miei racconti preferiti è Maleventum, contenuto in fatidici incontri, una dei miei pochi racconti ambienta… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Gardaland, Castelnuovo del Garda (Verona)Gardaland, Castelnuovo del Garda (Verona)Mirabilandia, Savio (Ravenna)Mirabilandia, Savio (Ravenna)Rainbow Magicland, Valmontone (Roma)Edenlandia, NapoliEdenlandia, NapoliGenova e l'AcquarioGenova e l'AcquarioItalia in miniatura, Viserba (Rimini)Italia in miniatura, Viserba (Rimini)Cinecittà World, Castel Romano (Roma)Cinecittà World, Castel Romano (Roma)Leolandia - Capriate (Bergamo)Leolandia - Capriate (Bergamo)Movieland, Lazise (Verona)Movieland, Lazise (Verona)Fiabilandia - RiminiLe, gli, i mostri, le zucche, «dolcetto o scherzetto», la paura: sì, ma per finta. Per la notte disi può, ma vale anche un giorno intero (o di più, perché no?), da bambini così come da adulti. Dove festeggiare? Nella gallery sopra trovate 10 idee per unda brividi, per autentici fanatici del genere di ogni età, con le novità da ...