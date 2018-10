Grazie ai robot la settimana lavorativa sarà di 4 giorni

Scaffali dei supermercati riforniti e in ordine Grazie al robot Refills. Dipendenti contenti? : Riempire gli Scaffali disponendo oggetti in perfetto ordine, con la massima precisione e allineamento, è un gran fastidio e poi fa perdere tempo prezioso. Per questo è stato creato REFILLS, acronimo di “robotics Enabling Fully Integrated Logistic Lines for Supermarkets”, un robot che consiste in una mano sensibile fatto apposta per riempire gli Scaffali dei supermercati. Il progetto è frutto della collaborazione di industrie made in ...