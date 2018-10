Gravina lascia la presidenza della Lega Pro

Lega Pro : Gravina lascia la presidenza - è candidato unico alla guida della Figc : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di presidente della Lega Pro: ad annunciarlo lo stesso Gravina al termine del Consiglio direttivo in programma oggi a Firenze. “Ho dato le dimissioni ritenendolo un atto di correttezza per poter dare continuità al lavoro della Lega Pro e individuare la data utile per l’elezione del mio successore” ha spiegato il candidato unico alla presidenza della Figc, in vista delle ...