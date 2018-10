Grave incidente ferroviario in Marocco | almeno 6 morti e un centinaio di feriti

Ravenna - padre salva figlia da un incidente facendo scudo col suo corpo. L’uomo ora è Grave : L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Ha fatto da scudo con il suo corpo alla figlia , proteggendola dall'impatto con un'automobile.Continua a leggere

Incidente per Papa Francesco - il Vaticano : 'E' caduto - ma nulla di Grave ' : Piccolo Incidente per Papa Francesco , che "è caduto tornando a Casa Santa Marta, ma si è rialzato senza problemi e sta bene". Lo fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke.

Incidente per il Papa - Vaticano : è caduto - ma nulla di Grave : Piccolo Incidente per Papa Francesco, che "è caduto tornando a Casa Santa Marta, ma si è rialzato senza problemi e sta bene". Lo fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke.

Incidente ferroviario una donna Grave mente ferita - FOTO - : Incidente ferroviario a Mariano Comense: una donna gravemente ferita . Incidente ferroviario Una donna è stata gravemente ferita nel pomeriggio di oggi in via San Francesco a Mariano Comense. Una ...

Incidente sulla Statale 38 - Grave uomo di 77 anni : E' grave l' uomo rimasto coinvolto in un Incidente avvenuto oggi sulla Statale 38 a Poggiridenti, Provincia di Sondrio. Incidente sulla Statale 38 Poco dopo le 16, una Volkswagen Polo in direzione di ...

Pisa - incendio Monte Serra : la vetta teatro di un Grave incidente nel 1977 : Il Monte Serra (917 m s.l.m.), teatro del devastante incendio in atto dalla serata di ieri (circa 700 evacuati al momento) è la vetta più alta della catena montuosa subappenninica dei Monti Pisa ni, che si estendono per circa 20 km a nordest di Pisa ed a sudovest di Lucca, rappresentando quindi una sorta di confine naturale tra le due province. E’ la vetta più elevata della provincia di Pisa , ed è nota anche per un grave incidente , avvenuto ...

Incidente in piazza Trento a Milano - schianto tra un filobus Atm e una moto : Grave un uomo : Prima lo schianto , poi le sirene dei soccorritori e la corsa disperata al pronto soccorso. Incidente nella serata di lunedì 24 settembre in piazza Trento a Milano dove, intorno alle 19.50, si sono ...

Incidente agricolo a Castelletto Stura - un ferito Grave : Un Incidente agricolo è avvenuto oggi , mercoledì 19 settembre, in via Motta a Castelletto Stura, in provincia di Cuneo. Il ferito in codice rosso è stato raggiunto sul luogo dell'Incidente dal ...