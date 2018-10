Grande Fratello Vip | registi sotto accusa | Eleonora Giorgi parla di droga e le

Grande Fratello Vip : fuori Silvestrin. Al televoto Eleonora - la Marchesa - Elia e Lory : Oggi, 15 ottobre 2018 alle ore 21:30 verra' trasmessa in onda la quarta puntata [VIDEO]del Grande Fratello Vip, e come ogni lunedì si ripete l'appuntamento della diretta su Blasting News per scopire e aggiornare in tempo reale tutto ciò che accade in studio e specialmente all'interno della Casa di Cinecitta'. Anticipazioni della quarta puntata A partire dalle 21:30 partira' la diretta del Grande Fratello Vip e Ilary Blasi presentera' la quarta ...

Eleonora Giorgi/ Nuove gaffe e lamentele nella Casa : Ivan Cattaneo sbotta! (Grande Fratello Vip 2018) : Eleonora Giorgi sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a Casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - 4a puntata/ Concorrenti preoccupati per l'andamento dello show : "Mancano dinamiche" : Grande Fratello Vip 2018, diretta quarta puntata: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:21:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona adesso frigna : 'Ho sbagliato con Silvia Provvedi' : 'Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l'ho amata. Bisogna aver le palle per chiedere scusa, ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte infuriato : sempre più lontano da Giulia Salemi : Francesco Monte dice basta a Giulia Salemi? Un intervento inopportuno al Gf Vip 2018 Abbiamo visto un Francesco Monte infuriato al Grande Fratello Vip. Non gli è piaciuto affatto l’intervento di Fariba – la mamma di Giulia Salemi – nell’ultima diretta del lunedì. L’ha trovato inopportuno, visto e considerato che non sono ancora fidanzati (e […] L'articolo Grande Fratello Vip, Francesco Monte infuriato: sempre ...

Grande Fratello Vip 2018 : Ilary Blasi umilia Fabrizio Corona e rimbalza Signorini : Ilary Blasi umilia Corona Ilary Blasi torna a ruggire. Che la romana conduttrice non le mandasse a dire è ormai ampiamente risaputo, e questa sera ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma. Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip si torna a parlare di Fabrizio Corona e della sua storia ormai chiusa con Silvia Provvedi. Non è un mistero, d’altronde, che la produzione voglia fortemente un confronto tra l’ex agente ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi racconta la verità su Jeremias Rodriguez | Video : Ieri sera, durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 3, la concorrente Giulia Salemi è stata interrogata riguardo ad un flirt con Jeremias Rodriguez, Fratello di Cecilia e Belen. La gieffina ha ammesso di aver conosciuto in più occasioni di gruppo Jeremias, ma tra di loro non c’è mai stato nulla di concreto. Questa mattina, invece, di fronte alle richieste di Francesco Monte, la Salemi ha raccontato tutta la verità. Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip – Diritto di replica negato a Corona? Fabrizio insorge sui social : “dopo aver trovato un accordo…” : negato il Diritto di replica a Fabrizio Corona? Dopo essere stato tirato in mezzo al Grande Fratello Vip, il catanese avrebbe voluto prendere parte alla prossima puntata del reality Fabrizio Corona indignato per quanto successo nelle ultime ore. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dove l’ex re dei paparazzi è stato tirato in mezzo dall’ex fidanzata e da Ilary Blasi (LEGGI QUI), il catanese ha espresso la sua ...

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola : "Avrei voluto sposare Bianca Berlinguer" : La "carriera" di playboy di Valerio Merola, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, è arcinota ed è stata anche argomento di conversazione, e di discussione, all'interno della casa di Cinecittà.Il conduttore e autore televisivo romano, secondo eliminato del GF Vip 3, è stato intervistato dal settimanale Chi al quale ha parlato di un'altra sua storia d'amore giovanile poco conosciuta ai più ossia quella con Bianca ...

Ivan Cattaneo sbotta contro Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3 : Eleonora Giorgi attaccata da Ivan Cattaneo: “Sei un lamento continuo” La spesa settimanale continua a sollevare polemiche al Grande Fratello Vip 3. In queste ore a sbottare duramente è stato Ivan Cattaneo che ha attaccato Eleonora Giorgi. Nonostante il bonus di 90 euro in più i vip hanno continuato a scontrarsi. Andrea Mainardi ha cercato come al solito di ascoltare le richieste di tutti per accontentare ogni concorrente, dando i ...

LE DONATELLA - GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ Le parole commosse sulla madre Monica Alberti (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:30:00 GMT)