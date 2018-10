Grande Fratello Vip | Fabrizio Corona risponde ad Ilary Blasi | presto sarà ospite?

ELEONORA GIORGI/ "Maria De Filippi? Paga poco mio figlio" (Grande Fratello Vip 2018) : ELEONORA GIORGI sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip - panico per Ilary Blasi dopo la lite tra la Marchesa e la De Blanck : Accesissimo sfogo tra la contessa Patrizia De Blanck e la Marchesa del Secco d'Aragona durante il Grande Fratello. In settimana la de Blanck ha contestato il titolo nobiliare della Marchesa, ...

Grande Fratello Vip 2018 - 4a puntata/ Neanche Cristiano Malgioglio salva il reality - battuto ancora dalla Rai : Grande Fratello Vip 2018, diretta quarta puntata: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi/ Lacrime e conferme : "Questa è la mia occasione" (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:52:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona al centro del reality senza esserci : ecco come Ilary Blasi “fredda” Signorini mentre cerca di parlare di lui : Fabrizio Corona ancora una volta al centro della scena al Grande Fratello Vip, l’ex re dei paparazzi non ha partecipato come concorrente e nemmeno come ospite. Complice la relazione, ormai archiviata, con Silvia Provvedi viene tirato nuovamente in ballo. La Donatella dopo aver visto le dichiarazioni della mamma a Mattino 5, che parla delle numerose bugie di Corona sulla fine dell’amore con la figlia, si augura di non averle dato ...

Ilary Blasi contro Fabrizio Corona/ Signorini zittito - interviene Gabriele Parpiglia (Grande Fratello Vip) : Ilary Blasi contro Fabrizio Corona in diretta al Grande Fratello Vip 3. "Le sue dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. Cambia idea ogni 20 minuti!"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:32:00 GMT)

Grande Fratello Vip - l'attacco in diretta di Ilary Blasi a Fabrizio Corona - la replica su Instagram : Nella quarta puntata del Gf Vip, si torna a parlare della relazione della Provvedi con l'ex re dei paparazzi e la Blasi non risparmia un attacco a Corona e alla sua poca affidabilità. La replica di Fabrizio su Instagram.

Giulia Salemi e Francesco Monte in crisi al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte si allontana da Giulia Salemi La quarta diretta del Grande Fratello Vip 3 ha messo in crisi Francesco Monte e Giulia Salemi. L’incontro tra l’ex tronista e la madre dell’influencer, il commento di Cristiano Malgioglio e il confronto con Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno portato a una rottura per la coppia. Nella notte Francesco Monte ha sottolineato che dopo quanto accaduto in ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi senza freni : 'Tossico - autolesionista' - chi sputtana - regia impazzita : Da buonista del Grande Fratello Vip a regina delle gaffe. Eleonora Giorgi , dopo aver sputtanato Zucchero , definito 'uno zozzone sempre ubriaco', questa volta prende di mira Matteo Branciamore , ex ...

Grande Fratello Vip trito e ritrito. Nella Casa tutti contro Eleonora Giorgi : La quarta puntata del Grande Fratello Vip è una minestra riscaldata da sorseggiare fino all'1.28. Tutto già visto: dall'eliminazione dei personaggi più interessanti ai siparietti su corna e sesso, ...

Grande Fratello Vip 2018 : lite furiosa tra la Marcheca D’Aragona e la Contessa De Blank | VIDEO : Patrizia De Blanck e la Marchesa D’Aragona sfiorano la rissa al Grande Fratello Vip 2018. Vediamo di capire cosa è successo in questa lunga serata, anche con dei contributi VIDEO. Grande Fratello Vip 2018: siparietti e confronti inutili Una serata che inizia con l’ingresso del “super eroe” Malgioglio che in completo rouge e babbucce stile Alladin entra e bacchetta tutti. Tu meteorina (Martina Hamdy) se ci sono le nuvole devi fare uscire il ...

Ilary Blasi perde ancora : Malgioglio non aiuta il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip ascolti: Cristiano Malgioglio non aiuta Ilary Blasi La quarta puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip ha sfiorato i 3.242.000 telespettatori e un notevole 20,01% di share. Ilary Blasi però non è riuscita a battere I Bastardi di Pizzofalcone, la serie tv andata in onda sul primo canale della Tv di Stato con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini che ha fatto registrare 23,2% di share, pari a 5.337.000 ...