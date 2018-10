Governo | Boccia | con l' ansia non si costruisce il futuro | pensare allo spread

Dalla Banca d'Italia all'Ufficio parlamentare di bilancio. Tutti quelli che hanno bocciato il Governo : In particolare Franzini ha sottolineato come "le prospettive a breve termine dell'economia in base ai segnali forniti dall'indicatore anticipatore stimato dall'Istat non risultano favorevoli: negli ...

MANOVRA - UPB E BANKITALIA BOCCIANO DEF : "PREVISIONI OTTIMISTICHE"/ Ultime notizie vertice Governo "Non cambia" : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla MANOVRA del Governo , critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"

Vincenzo Boccia : "Dal Governo solo 4 miliardi per la crescita - il resto sono tagli e tasse" : Vincenzo Boccia, intervistato da Lucia Annunziata a In mezz'ora in più su Rai3, parla ad una setimana dalla presentazione del def da parte del governo italiano in Europa: "Più che spaventato dal reddito di cittadinanza in se, sono spaventato dal fatto che nelle misure presentate vengono investiti solo 4 miliardi per la crescita. Il resto sono tagli e tasse"."Il governo sta cavalcando ansie, senza investire davvero sulla crescita. E ...