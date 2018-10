Governo approva manovra | pace fiscale e riforma della Fornero

Manovra - c’è il via libera del Governo : tutte le misure approvate : Non è stato un parto semplice, ma dopo intense ore di disaccordi, trattative e duelli (al velluto), il rispetto del contratto di Governo ha avuto la meglio e dal Consiglio dei ministri, nella tarda serata di ieri 15 ottobre, è nata la Manovra 2019. Sono stati approvati sia il Decreto fiscale sia la Legge di bilancio, al cui interno sono state confermate tutte le misure abbondantemente annunciate nei mesi precedenti agli italiani. L’intesa dunque ...

Quota 100 da Febbraio - il Governo approva : cosa cambia ora : Quota 100 permetterà a 400mila italiani di ritirarsi dal lavoro con circa 5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto...

Governo : approvati legge di bilancio - condono fiscale e decreto «taglia-scartoffie». Cosa prevedono : Terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio, il Dl taglia scartoffie e il condono fiscale. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni. Pensioni, da febbraio partirà quota 100...

MILANO - Approvata la proposta di deliberazione per l'adozione del Piano di Governo del territorio : ... terziario, ricettivo e servizi privati, in modo da incentivare la nascita di opportunità di lavoro per i giovani, in particolare legate all'economia 4.0. Per quanto riguarda il tema casa, a fronte ...

Emirati : gabinetto Governo approva aumento bilancio federale 2019 del 17 - 3 per cento : Tuttavia, il bilancio federale è un'indicazione dei piani ufficiali per l'economia del paese. Il forte aumento della spesa per il 2019 si confronta con un aumento di appena il 5,5 percento del budget ...

La Borsa di Milano è in forte calo e lo spread è cresciuto parecchio - dopo l’aggiornamento del DEF approvato dal Governo : All’apertura della Borsa di Milano di venerdì lo FTSE MIB, il suo principale indice, è risultato il peggiore d’Europa registrando un calo del 2,5 per cento; il settore che ha perso di più è quello bancario, dove i titoli di alcuni istituti The post La Borsa di Milano è in forte calo e lo spread è cresciuto parecchio, dopo l’aggiornamento del DEF approvato dal governo appeared first on Il Post.

Manovra - ecco i numeri delle misure approvate dal Governo : La nota di aggiornamento al Def prevede un deficit fino al 2,4%. Una cifra che libererà circa 27 miliardi di euro per la Manovra e consentirà innanzitutto la sterilizzazione delle clausole di ...

Governo estone approva spese per la difesa record per il 2019 - : Il Governo estone ha approvato mercoledì il progetto di bilancio statale per il 2019, che per la prima volta supererà gli 11 miliardi di euro. In questo la spesa per la difesa salirà a 585 milioni di ...

Approvato il decreto Milleproroghe - i sindaci contro il Governo : “Interrotta ogni relazione” : Dal Senato arriva il via libera definitivo al decreto Milleproroghe. Protesta il Pd, mentre l'Anci, l'associazione dei sindaci, si schiera apertamente contro il governo per il taglio dei fondi alle periferie, annunciando di aver chiuso ogni relazione istituzionale con l'esecutivo: "Non ci facciamo prendere in giro".Continua a leggere

Pubblica Amministrazione : Il Governo approva il Decreto Concretezza : Il Governo M5S - Lega guidato da Giuseppe Conte ha approvato definitivamente il cosiddetto Ddl Concretezza che dovrebbe riformare profondamente la Pubblica Amministrazione italiana dando il via ad una mega campagna di assunzioni da una parte e dall'altra iniziando una lotta senza quartiere contro l'assenteismo e i cosiddetti furbetti del cartellino. Diverse infatti sono le novità introdotte nel testo del Decreto, composto da soli 6 articoli. ...

Cosa prevede - in sintesi - il decreto Genova approvato dal Governo : Dopo che fonti leghiste avevano paventato un possibile rinvio, il Consiglio dei ministri, ha approvato il cosiddetto 'Dl Genova' , il decreto legge che introduce 'disposizioni urgenti volte a ...

Il Governo approva il decreto Genova. Il Ponte Morandi per ora può attendere : Non chiamatelo “decreto emergenze”, né “decreto urgenze”. Che, spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi subito dopo la fine del consiglio dei ministri, bisognerebbe piuttosto chiamarlo “decreto emergenze e prevenzione”. Ma non chiamatelo nemmeno “decreto Morandi”, perché