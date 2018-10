Google | Sky | RAI | ERT | Kineton | Skyworth si uniscono ad HbbTV

digital-news

: Via il numero chiuso a #Medicina - Gio_Caian : Via il numero chiuso a #Medicina - VLMinuteIT : Candidato per il Miglior Golf Hotel della Danimarca 2018: Bella Sky Comwell -

(Di martedì 16 ottobre 2018) L’Associazione, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è orgogliosa di annunciare che sette nuove società hanno aderito all'associazione negli ultimi 12 mesi. Tra i nuovi membri figurano:, il colosso internet statunitense, Sky, il maggiore operatore europeo di television...