Google Pixel 2 XL è “in offerta” sul Google Store fino al 24 ottobre

Fra le nuove funzionalità del software della fotocamera dei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL ce n'è una dedicata allo Zoom. Si chiama Super Res Zoom e Google ce la racconta e ci spiega in che modo sia riuscita a ottenere quei risultati che i nuovi Pixel garantiscono.

Ecco la Recensione di Google Pixel 3 XL, la massima espressione di Android, uno smartphone di cui ci si innamora in fretta e che fa foto pazzesche. Peccato per un design anteriore mal riuscito, ma è comunque da prendere in seria considerazione.

Quando abbiamo visto la presentazione dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, tutti, o quasi, abbiamo pensato che, oltre al notch e ai materiali usati nella scocca posteriore, non fossero tanto differenti dai

Secondo display Mate lo schermo OLED di Google Pixel 3 XL è tra i migliori in commercio, e le nuove fotocamere offrono una qualità leggermente superiore al modello del 2017.

Google ha dichiarato sul forum di supporto per i Google Pixel che dal 18 ottobre, oltretutto data di lancio dei nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL, l'applicazione stock della fotocamera verrà aggiornata.

Recensione Google Pixel 3 XL : fotocamera e prestazioni ai livelli di XS Max e Note 9. Prezzo caro - video in notturna migliorabile ma esperienza Android al top : Pixel 3 XL è il nuovo smartphone Android di Google. In Italia parte da 999 euro per la versione da 64 Gigabyte di memoria, che diventano 1.099 euro per quella da 128 Gigabyte. È un Prezzo alto, ma che ormai caratterizza un po’ tutti i dispositivi che si scontrano in questa fascia. I suoi principali concorrenti sono infatti iPhone XS Max e Galaxy Note 9, in attesa che Huawei alzi il sipario sull’attesissimo Mate 20 Pro. Siamo dunque ...

Presto le facoltà di traduzione simultanea che avevano contribuito a rendere speciali gli auricolari Pixel Buds di Google potrebbero arrivare anche a bordo di numerosi altri auricolari. Lo riporta Droid Life, che nella pagina di supporto al prodotto ha individuato una modifica nella loro descrizione, che ora recita (in inglese): "Google Translate è disponibile su tutte le cuffie e gli auricolari ottimizzati per l'Assistente Google e ...

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL verranno presentati in Germania all'interno di alcuni pop-up store dedicati denominati Google Pixel Studios.

Per i Google Pixel della prima generazione ottobre segna la fine del periodo in cui sono garantiti i major update. Questo vuol dire che ottobre 2018 è la data di scadenza a partire dalla quale Google non rilascerà più le nuove versioni di Android, sebbene ci sia ancora un anno di supporto per gli aggiornamenti di sicurezza.

Abbiamo già parlato abbondantemente di Google Pixel 3, il nuovo smartphone di Big G che è stato presentato pochi giorni fa. Per chi si fosse perso la diretta si tratta di un dispositivo avanzato sotto

I protagonisti assoluti della scorsa settimana, non ce ne vogliano gli altri produttori, sono stati i Google Pixel di terza generazione, presentati nel

Google sta cercando di inviare un messaggio molto importante coi suoi Google Pixel. Questi smartphone, proposti come dispositivi di fascia alta e con

Arriva un nuovo aggiornamento per Google Pixel 2 XL, ma è un errore. Un utente ha segnalato su Reddit la presenza di un nuovo update destinato ai membri interni di Big G che riguarda una versione in via di sviluppo dell'aggiornamento con le patch di sicurezza del mese di novembre.

Google Pixel 3 - nuovo cellulare Google 2019. Intelligenza artificiale al top. Prezzi e caratteristiche : Svelati i nuovi Google Pixel 3 e 3 XL: Prezzi di vendita in Italia, caratteristiche tecniche e differenze tra i due device