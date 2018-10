calcioweb.eu

: Gol #Griezmann, il francese si inventa un gran gol su cross di #Lucas [VIDEO] - CalcioWeb : Gol #Griezmann, il francese si inventa un gran gol su cross di #Lucas [VIDEO] - dgiorgio73 : @zazzatweet Concordo, Mbappe è probabilmente piú 'unico', ma non si puó non considerare cosa ha vinto Griezmann que… - popolodelcalcio : Straordinario il gol di testa di #Griezmann... #nationsleague #uefa #euro #france #deutschland #francia #germania… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Gol– L'attaccante dell'Atletico Madrid, autore della doppietta che ha condannato la Germania alla sconfitta allo "Stade de France", ha realizzato la sua prima rete con una splendida torsione di testa suteso diHernandez. Il colpo in diagonale disi è insaccato sul secondo palo senza lasciare scampo a Neuer. Per il numero 7 dei Bleus si tratta della quarta doppietta con la Nazionale, la seconda alla Germania dopo quella risalente ad Euro 2016. Antonino lo fa brutto il gol dell'1-1 La Francia con un super golazzo died una super azione Una squadra di talenti SPAVENTOSI #francia #franciagermania #pic.twitter.com/kcxQ8kwI69 — Marco Tarantino (@MarcoTarantino1) 16 ottobre 2018