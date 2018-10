God of War | gli sviluppatori condividono il level design iniziale di alcuni scenari

Il creatore di God of War vorrebbe creare un gioco horror in VR : Durante un recente livestream il creatore di God of War e Twisted Metal David Jaffe ha espresso il desiderio di creare un titolo horror per VR. Durante l'evento ha ricevuto una chiamata dal director di God of War Cory Barlog e i due hanno approfondito la questione.Come riporta Venturbeat, Jaffe ha esposto a Barlog la sua idea e ha chiesto cosa ne pensasse della VR:"Ho giocato a Farpoint, certo è fenomenale con il gun controller ma muoversi mi fa ...

God of War - Vampyr - Monster Hunter World e molti altri giochi in forte sconto sullo store europeo di PlayStation : La divisione europea del PlayStation store ha in corso delle offerte piuttosto interessanti.Come segnala VG247.com, Sony propone sconti fino al 60% su titoli PlayStation 4 attraverso l'offerta "Big Games Big Discounts".I giochi in vendita includono God of War, Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Ni No Kuni 2 e Dragon Ball FighterZ per nominarne alcuni.Read more…

Grandi offerte per grandi giochi sul PlayStation Store - da Detroit a God of War : Il PlayStation Store ha lanciato le nuove offerte in esclusiva per PlayStation 4 e su tutti i giochi disponibili a un prezzo che va dai 5 ai 15 euro, oltre a forti sconti su titoli decisamente importanti. Tra i giochi più interessanti in offerta ci sono l’edizione digital deluxe di God of War, Overwatch, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus e Detroit Become Human. In occasione della Milan Games Week 2018 sul PlayStation Store sono ...

God Wars Complete Edition - recensione : This version is the best available for the God Wars series, but having no real improvements does not delete the fragile structure of the game. Tactical gameplay is safe, but not everything else, very poor for a genre like this.Testo È in modo del tutto prevedibile che in questo periodo stiamo assistendo ad una grossa migrazione di titoli su Nintendo Switch, visto il grande appeal che la console sta esercitando su sviluppatori e giocatori. Oltre ...

God of War è stato un bene per l'intera industria : Ultimamente c'è stato un grande dibattito, sia nel settore che tra i giocatori, sui titoli basati sulla storia per giocatore singolo e tra i single player interessanti in arrivo c'è 11-11: Memories Retold.Alla Gamescom 2018, Dualshockers ha avuto una conversazione interessante con il direttore creativo Yoan Fanise e il produttore di Aardman Animation Studio George Rowes sul valore dei giochi per giocatore singolo e sul possibile cambiamento tra ...

Il director di God of War ha svelato di avere un'idea relativa ad un videogioco su Superman : Dopo aver riportato in auge il distruttivo Kratos col nuovo God of War, Cory Barlog ha ammesso di avere un'idea su un ipotetico videogioco dedicato a Superman. Effettivamente il mondo vodeoludico non è mai stato molto clemente con l'uomo d'acciaio, pensate che Superman 64 è considerato uno dei titoli più brutti per la console Nintendo.Come riporta SCREEN RANT, Barlog ha ammesso di avere 2 idee in testa. La prima è essenzialmente un Superman ...

Ps Plus Settembre 2018 : Destiny 2 e God Of War 3 Remastered nella Instant Game Collection : Finalmente Sony ha rivelato i giochi che entreranno a far parte della raccolta riservata agli abbonati del Ps Plus a partire dal 4 Settembre. I titoli di punta sono ovviamente quelli per la console fissa di corrente generazione e sono Destiny 2 (tra l'altro disponibile già da ora per anticipare l'uscita della terza espansione "I Rinnegati" in uscita proprio il giorno 4) e God Of War 3 Remastered. ...Continua a leggere

Data download giochi gratis PlayStation Plus di settembre : ci sono Destiny 2 e God of War 3 : Alla fine Sony ha accontentato tutti: i giochi gratis PlayStation Plus di settembre sono davvero una bomba. Finalmente la casa giapponese ha capito che deve trattare bene i suoi abbonati, fornendo mensilmente dei titoli tripla A accattivanti, sempre parlando con grande rispetto dei giochi indie. Oltre alla lista dei giochi abbiamo anche la Data precisa di quando si potrà effettuare il download. giochi gratis PlayStation Plus: Data ...

God of War : Santa Monica svela i dettagli tecnici - il design e la storia della barca di Kratos : Il Blog di PlayStation si è aggiornato con un enorme post di Dean Rymer di Santa Monica Studio, il Sr. Combat designer di God of War. Il post è tutto incentrato sulla barca che usano Kratos e Atreus per spostarsi. Si parla della storia della barca, del suo design e dei dettagli tecnici per la sua implementazione in God of War.Secondo Rymer, il director Cory Barlog voleva una barca per Kratos fin dai tempri di God of War II, ma il team non fu mai ...

Shuhei Yoshida rimase terrificato dopo aver provato il prototipo di God of War : Durante la Devcom, il game director di God of War Cory Barlog ha condiviso qualche curiosità legata allo sviluppo del titolo, come il fatto che una versione embrionale del prototipo fu testato dal presidente di SIE WWS, Shuhei Yoshida che non dimostrò molto apprezzamento.Ecco una lista delle cuorisità rivelate da Cory Barlog, come riporta Gearnuke:Cosa ne pensate? Eravate al corrente di queste curiosità?Read more…

God of War : finalmente disponibile la modalità New Game Plus : La modalità New Game Plus è ora disponibile in God of War di SIE Santa Monica. La patch con cui è stata introdotta la modalità pesa 871 MB e apporta una serie di interessanti modifiche. Come di solito, New Game Plus permetterà ai giocatori di iniziare una nuova partita con tutte le loro armi, armature, upgrade e tutto ciò che è stato acquisito nella precedente run.Tuttavia, come segnala Gamingbolt, anche i nemici saranno livellati, presentando ...

God of War si aggiorn alla versione 1.30 : Arriva la Modalità Nuovo GIoco Plus : La feature tanto richiesta dai videogiocatori è finalmente Arrivata in God of War, parliamo naturalmente della modalità Nuovo GIoco Plus, disponibile da oggi con la patch 1.30. God of War: Disponibile la modalità Nuovo GIoco Plus Se avete il GIoco installato sulle vostre console, potete scaricare il Nuovo aggiornamento fin da subito, a seguire i dettagli: Salta i filmati per scendere subito in campo sia in ...

All'inizio dello sviluppo di God of War si era pensato alla mitologia egiziana : Cory Barlog mostra una concept art : Il director di God of War, Cory Barlog, è stato tra i protagonisti di Devcom per parlare della creazione del gioco, condividendo molti interessanti dettagli sullo sviluppo.Come riporta Gernuke, secondo Cory Barlog, si iniziò a discutere l'idea di un nuovo gioco God of War nello stesso anno in cui è stato rilasciato Ascension. Il team di sviluppo era ugualmente diviso sulla scelta della mitologia per il nuovo capitolo. La metà di loro avrebbe ...

God of War : analizziamo insieme ad uno sviluppatore il prototipo della prima boss fight del gioco : Sony con God of War ha fatto un grande lavoro, e per raggiungere un risultato del genere è stato necessario un grande lavoro di ricerca e sviluppo.Ebbene come riporta Destructoid, Denny Yeh è senior staff combat designer presso Santa Monica Studio e ha deciso di rivelare il lavoro che si cela dietro la realizzazione del prototipo per la prima boss fight del gioco, che possiamo vedere nel seguente video:God of War può vantare una serie di boss ...