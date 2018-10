Gloria Guida oggi Bellissima da giovane | a 62 anni la ritroviamo così

caffeinamagazine

(Di martedì 16 ottobre 2018), la regina della commedia sexy70, una bellezza mozzafiato, torna in televisione. All’epoca d’oro della commedia all’italiana un po’ pecoreccia, aveva vent’: bionda, fisico mozzafiato,. Una specie di Brigitte Bardot de noantri. Erano glidi titoli come “La minorenne”, “Blue Jeans”, “La liceale”, “Bollenti spiriti”, “Sesso e Volentieri” in cui recitava accanto ai Lino Banfi, Renato Pozzetto, Johnny Dorelli, col quale poi si sposò ed ebbe una figlia, finendo via via per abbandonare il cinema alla metà degliOttanta e sparendo poi anche dalla tv. “Sono stata una ragazza fortunata.sono una donna che si rimette in gioco”.torna alla ribalta: condurrà un programma di Rai 3, Le Ragazze. “Per vent’ho voluto fare la ...